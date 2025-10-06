La Federación Asturiana de Concejos se suma a la exigencia de supresión del peaje del Huerna

La Comisión Ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) ha aprobado este lunes una declaración institucional de adhesión al manifiesto promovido por la Alianza por las Infraestructuras que exige la supresión del peaje en la autopista del Huerna (AP-66).

En una nota de prensa, el municipalismo asturiano expresa su respaldo al Manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras del Estado en Asturias que exige la supresión del peaje del Huerna (AP-66). Para la entidad, la prórroga acordada en 2000 hasta 2050 "constituye un agravio que encarece la movilidad, penaliza la actividad económica y debilita la cohesión territorial de Asturias".

En consecuencia, la FACC insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a iniciar "sin demora" los trámites necesarios para la eliminación del peaje y, mientras esta medida no sea efectiva, reclama la bonificación íntegra desde el primer viaje.