El TC admite a trámite el recurso de Puigdemont contra el Supremo por su "especial trascendencia constitucional"

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarle un delito de malversación por el 1-O. El pleno también ha admitido a trámite los amparos solicitados por los exconsejeros catalanes Lluís Puig y Antoni Comín.

El motivo que aducen los magistrados para examinar sus peticiones es su " especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales". La corte de garantías ha dado este paso con el voto en contra de los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías.

Estaba previsto que el TC adoptara esta decisión en el Pleno anterior pero se retrasó por las recusaciones lanzadas contra varios magistrados -el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, Arnaldo, Espejel y Macías- para intentar apartarles de las deliberaciones sobre estos recursos. Todas fueron rechazadas.

Con esta medida, el TC ya ha admitido a trámite todos los amparos planteados hasta ahora contra la decisión del Supremo de no aplicar la ley de amnistía a la malversación del procés, al considerar que estos hechos encajan en dos excepciones contempladas por la propia norma para no aplicarla: que haya "un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial" y afectación a los intereses económicos y financieros de la UE.

El Constitucional ya admitió los amparos formulados por el exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.

No levanta de momento la orden de detención

Una vez admitidos a trámite, quedan dos decisiones más del TC en relación con estos amparos. Por un lado, las medidas cautelares, ya que Junqueras y los demás condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 pedían que se les levantara la pena de inhabilitación; y Puigdemont y Comín, que se revocaran las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos.

Respecto a las medidas reclamadas por Puigdemont y Comín, el Pleno también ha resuelto este martes que no concurre una "urgencia excepcional" que permita tramitarlas como cautelarísimas -sin escuchar a las partes, tal y como exigían los líderes independentista--, por lo que, al igual que con Junqueras, ha decidido tramitarlas como cautelares abriendo para ello una pieza separada.