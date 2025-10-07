Illa vuelve a exigir a los jueces el regreso de Puigdemont y promete una lluvia de pisos

Al presidente de la Generalidad catalana, Salvador Illa, se le caen los pisos de las manos y de los bolsillos. Si el año pasado prometió la construcción de 50.000 pisos para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda de la mayoría de la población, este año sube la apuesta a 210.000 pisos, más de tres veces más. Ambos anuncios han tenido como escenario el debate de política general del parlamento autonómico catalán. En el primero de ellos, Illa solo lleva unos meses como presidente de la Generalidad y el anuncio fue recibido con escepticismo. Ahora, un año después, Illa no solo insiste en la apuesta por la vivienda sino que la triplica.

Según afirma, de los 50.000 primeros pisos ya están en marcha unos 31.000. Y de los 210.000 que ha prometido este martes en el Parlament, entre el 40 y el 50% serán de protección oficial. De momento, no ha tenido que concretar mucho más Illa, a la espera de que este miércoles le den la réplica los grupos parlamentarios.

Illa sostiene que se está movilizando suelo público de acuerdo con los ayuntamientos, que la construcción debe ser un objetivo compartido con todas las administraciones y con el tercer sector, que se debe "industrializar la construcción" para acelerar los plazos y que hace falta un "cambio de paradigma".

Garantías sobre el cupo catalán

Además de esta lluvia torrencial de pisos, el líder socialista ha vuelto a dar garantías verbales a sus aliados de ERC y los Comunes sobre las promesas suscritas para la investidura. Se trata de la financiación singular (la recaudación y gestión de todos los impuestos que se pagan en Cataluña) y el impulso del catalán en el caso de los republicanos de Oriol Junqueras y la vivienda en el caso de la formación equivalente a Sumar en Cataluña.

Pero como es habitual en Illa, no ha querido dejar fuera de sus buenas palabras y agradecimientos a los demás grupos separatistas. Nada más arrancar su discurso (y tras una alusión al derrumbe de un edificio en el centro de Madrid), Illa se ha lamentado de que el prófugo Carles Puigdemont y Lluís Puig (otro de los consejeros golpistas que huyó a Bélgica con el entonces presidente autonómico) no estuvieran presentes. "Falta que la aplicación de la ley de amnistía sea completa", ha dicho en otro ejercicio de presión contra los jueces del Tribunal Supremo que no han levantado la orden de detención por malversación.

Acogida de palestinos

También ha aludido a la diputada de la CUP que ha participado en la flotilla propagandística contra Israel, Pilar Castillejo, a quien ha expresado su "reconocimiento y agradecimiento por la nobleza de la iniciativa". Al respecto de Gaza, Illa ha prometido que destinará al menos dos millones de euros a tareas de cooperación con los palestinos y reconstrucción de los enclaves bombardeados. También ha anunciado un programa de acogida de refugiados palestinos.

Tras la intervención de Salvador Illa se ha suspendido el pleno hasta este miércoles. Los grupos han reaccionado en ruedas de prensa en las que han mostrado una mezcla de escepticismo e incredulidad. La portavoz de Junts, Mònica Sales, ha asegurado que "Illa vive en el país de las maravillas". La de ERC, Ester Capella, ha presionado con la financiación singular diciendo que "el país (por Cataluña) no puede esperar más". Por parte de los Comunes ha hablado Jéssica Albiach para reprochar a Illa su "triunfalismo" y ha llegado a acusar a Illa de "negacionista del cambio climático" por presumir del plan para la ampliación del aeropuerto de El Prat. PP y Vox han coincidido en señalar que Cataluña va aún peor que con el anterior gobierno de ERC.