La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, teme aparecer mencionada por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Enriqueta Chicano comparece este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre la trama Koldo a petición del PP. Todo ello, después de que LD desvelase que siendo Santos Cerdán presidente de la Comisión Mixta para la relación con el Tribunal de Cuentas exigió que Chicano fuera elegida presidenta de este órgano encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público en España.

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital aseguran que "Enriqueta Chicano está especialmente nerviosa desde el pasado mes de junio cuando se conoció el informe de la UCO sobre Santos Cerdán y el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, acordó su ingreso en prisión provisional. Chicano es una ‘mujer’ de Santos Cerdán".

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "Chicano teme aparecer mencionada en un informe de la UCO por el propio Santos Cerdán en alguna conversación con el exministro de Transportes José Luis Ábalos o su exasesor Koldo García. Desde que el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE fuera encarcelado, la presidenta del Tribunal de Cuentas está siendo especialmente cuidadosa con sus comunicaciones y con los servicios de mensajería instantánea que utiliza a diario".

Recordamos que la Comisión Mixta para la relación con el Tribunal de Cuentas que presidía Santos Cerdán desarrolla funciones de control sobre el citado tribunal, una institución clave para Pedro Sánchez que quería controlar con tres objetivos principales: en primer lugar, tapar la presunta financiación ilegal del PSOE; en segundo lugar, evitar la fiscalización del crowdfunding que le llevó a liderar el Partido socialista por segunda vez en el año 2017; y finalmente, para diluir la responsabilidad contable exigida a los golpistas catalanes del 1-O.

En noviembre de 2021 el Tribunal de Cuentas fue renovado con el pacto alcanzado por el PSOE y el PP de Pablo Casado. Santos Cerdán exigió que Chicano fuera la elegida para presidir el Tribunal de Cuentas al considerar que sería la persona más adecuada para cumplir con los objetivos marcados por Pedro Sánchez. Por su parte, el propio Santos Cerdán fue sustituido en diciembre de 2023 como presidente de la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas por su mano derecha, el diputado Juan Francisco Serrano.

Cabe destacar que el citado tribunal presidido por Enriqueta Chicano y controlado por Santos Cerdán como presidente de la Comisión Mixta, ha sido utilizado en los últimos años como coartada por el Gobierno de Sánchez para descartar cualquier tipo de irregularidad del PSOE, ya sea en materia de financiación ilegal o de contratos durante la pandemia del covid-19. De hecho, el Ejecutivo socialista nunca llegó a justificar el paradero de 748 millones de euros destinados supuestamente para comprar material sanitario a las Comunidades Autónomas. Además, Santos Cerdán y Chicano consiguieron diluir la responsabilidad contable de los golpistas del 1-O y evitar la fiscalización del crowdfunding de Sánchez.

Chicano pidió iniciar una cruzada contra PP y Vox

Tal y como desveló este diario, Enriqueta Chicano pidió iniciar una cruzada contra el PP y Vox por las leyes de género. Concretamente, remitió un correo electrónico a todo el personal el 15 de enero de 2019 junto a un documento titulado "Ni un paso atrás", aprovechando su entonces cargo de presidenta de la Comisión de Igualdad del tribunal. En el citado documento, reclamaba frenar a ambas formaciones por intentar limitar el efecto de las leyes de género impulsadas por los socialistas en Andalucía.

"Hay razones. Siempre las hay. Pero ahora más que nunca, porque la bestia parda que anida en cada rincón de la patria quiere liquidar la Ley contra la Violencia de Género, y sustituirla, claro, por una Ley de Defensa de la Familia. ¿De todas las familias? De la mejor, que a buen seguro, según el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig-Plà, será la católica, la que está protegida por los más homófobos de los sacerdotes", escribió Chicano.

