Los nervios cunden en el PSOE tras el nuevo informe de la UCO y a la llamativa reacción de Patxi López sobre los sobres con metálico en su comparecencia en el Congreso se ha sumado una intervención del ministro de Transformación Digital y líder del PSOE madrileño en la televisión vasca en la que ha guardado silencio sobre si participó de los cobros en efectivo.

Cuando el periodista le interrogó sobre si había "cobrado alguna vez del PSOE en metálico", Óscar López evitó contestar tirando de argumentario y tratando de señalar al PP: "Lo más importante es saber que la corrupción es el cáncer de la democracia, actuar frente a la corrupción". Su partido, dijo, "ha actuado con contundencia, con Ábalos, con Cerdán" y es a su juicio el PP quien está sembrando dudas sobre la financiación irregular, que "no hay", dijo, en el PSOE.

El presentador no se rindió: "Nos llama la atención que cobren en metálico. ¿Usted ha cobrado en metálico?". De nuevo, López habló de lo general y no de su caso particular: "Lo lógico es evolucionar a la transferencia, pero puede haber un pago en metálico en alguna organización". En su opinión, no hay que desenfocar, "el problema es el dinero negro" y los "sobresueldos" y en el PSOE, repitió, "no hay".