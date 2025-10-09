La UCO entrega al Supremo nuevas evidencias sobre el ingreso de dinero en efectivo a nombre de "JL ABALOS"

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha entregado al magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, nuevas evidencias sobre el ingreso de efectivo a nombre del exministro de Transportes José Luis Ábalos: "JL ABALOS".

Libertad Digital ha tenido acceso a diversos anexos del informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos que incluyen nuevos documentos y mensajes entre los miembros de la trama.

En una de estas conversaciones, Koldo García reenvía una fotografía de un ingreso de 700 euros, en billetes de 50 euros, en una cuenta bancaria a nombre de "JL ÁBALOS", en el que se añade un mensaje "perdón la tardanza". Los documentos entregados por la UCO al instructor muestran diversos ingresos recurrentes a Ábalos por el mismo montante.

Recibo de ingreso bancario.

El informe de la UCO remitido al Supremo la semana pasada desveló la entrega de sobres con dinero en efectivo con el logo del PSOE a Ábalos y a Koldo. Tras recibir dicho informe, el magistrado Leopoldo Puente acordó citar a declarar los propios Ábalos y Koldo como investigados el 15 y el 16 de octubre, respectivamente.

El PSOE pagó 4.543 euros en gastos de Ábalos en un mes

Los anexos entregados por la UCO también muestran cómo en noviembre de 2018 el PSOE pasó 4.543 euros en efectivo en concepto de "gastos varios", según se desprende de la documentación facilitada por Celia Rodríguez, una trabajadora de Ferraz, al exasesor Koldo García. Este documento está acompañado de varias facturas en el restaurante madrileño 'La Tragantía' que oscilan entre los 140 y los 300 euros.

"Ya las he separado para hacer las otras que me enviaste. Os falta por cobrar 4.512,90 más 2.065 del restaurante", señala Celia a Koldo en una conversación de WhatsApp del 3 de enero de 2019. "Mil gracias. Lo del restaurante páralo hasta que lo vea. Lo otro si puedes". A lo que Celia responde: "Sí, lo tienen abajo para la semana que viene".

El día después de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, que desembocaron en el primer gobierno de coalición de Pedro Sánchez, la secretaria del PSOE escribe a Koldo para decirle que recoja su dinero de la sede: "No te olvides de subir por el despacho que tengo tu dinero".

