Vigo adelanta aún más la navidad con su árbol de 45 metros

La Navidad de Vigo ya está en marcha desde el pasado 30 de julio. Su alcalde, Abel Caballero adelantó que la próxima "será la mejor Navidad de la historia de la ciudad" y que se va a "pulverizar el dato de visitantes". El regidor olívico detalló que contará con casi 12 millones de luces LED, batiendo el récord de la anterior, y se iluminarán 460 calles, 40 más que el año pasado.

A día de hoy ya está hecho parte del montaje incluso rematados varios adornos gigantes como la Caja de Regalo, la Bola de Navidad o el Muñeco de Nieve, al igual que el icónico árbol, una gigantesca estructura que cada año crece algunos metros y que ha comenzado a montarse hoy mismo. Lo hace a pocas semanas de que el alcalde pulse el botón del encendido, una fecha que a día de hoy sigue siendo un "secreto de Estado". La estructura metálica que domina el centro de la ciudad comienza a tomar forma y será más alto que en años anteriores.

El árbol más alto

La estructura alcanzará este año los 45 metros de altura, un metro y medio más que en la pasada edición. "Queremos que nadie crea que puede hacer un árbol como el de Vigo. Si hace falta, aún tenemos mecanismos para subirlo más", bromeó el alcalde.

El árbol contará con un diámetro de 13 metros y una estrella de 9,5 metros en su cúspide. En su interior, 100.000 luces LED darán vida a un espectáculo lumínico. El año pasado el abeto era un homenaje a Valencia tras el desastre de la DANA, la temática de este año, por el momento, también es sorpresa. La instalación, que pesa más de 20 toneladas, es una obra de ingeniería "tan compleja como espectacular", según fuentes municipales. Su base servirá, además, de acceso a un espacio interior que cada temporada se convierte en uno de los rincones más fotografiados de la Navidad viguesa.

El árbol en cuestión estará situado en la Puerta del Sol de Vigo en un auténtico bosque de árboles luminosos. Cada uno de estos árboles medirá entre ocho y diez metros de altura, reforzando un conjunto que promete dejar boquiabiertos tanto a vigueses como a visitantes.