Fiesta Nacional en Cataluña: el coronel Pérez de los Cobos, el padre Custodio y manifestación de la Hispanidad

La entrega del Premio de la Tolerancia de la Asociación por la Tolerancia a Diego Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil que dirigió el dispositivo policial contra el golpe de Estado separatista será el primer acto de un fin de semana en Cataluña marcado por la celebración del 12 de Octubre, la Fiesta Nacional.

La histórica Asociación por la Tolerancia ha distinguido a Pérez de los Cobos con un premio que han recibido personalidades como Alejo Vidal Quadras, Mario Vargas Llosa, Cayetana Álvarez de Toledo, Fernando Savater, el medio Dolça Catalunya, Teresa Freixas o Maite Pagazaurtundua, Rosa Díaz o Arcadi Espada, entre otros.

El acto de entrega será el preámbulo de un fin de semana con bautismos de mar, juras de bandera y la tradicional manifestación de la Hispanidad en el centro de Barcelona que cuenta con la participación de entidades que representan a la mayoría de los países hispanohablantes.

Otro de los nombres propios de las celebraciones es el padre Custodio Ballester, juzgado la pasada semana en Málaga acusado de un delito de odio por decir cosas como la traducción al español de la palabra "islam" es sumisión. Ballester estará el sábado por la tarde en el Hotel Muntaner a partir de las 17:30 en un acto titulado "Celebrando la Hispanidad" que contará también con la presencia de dirigentes de la entidad Somatemps.

Ofrenda en la estatua de Colón

El sacerdote Ballester también acostumbra a participar en la ofrenda floral en la estatua de Colón en la que también se dan cita dirigentes de Vox y el PP el domingo a las 11:00. Media hora después arrancará en la confluencia del paseo de Gracia con el edificio de la Pedrera de Gaudí la manifestación que desemboca en la plaza de Cataluña, que además alberga una feria de entidades. La manifestación va acompañada por el colorido desfile de las principales entidades hispanoamericanas en Cataluña.

En paralelo, la Armada ha atracado en el puerto de Barcelona una fragata y tres cazaminas que pueden ser visitados por el público. Este sábado se puede visitar la fragata Santa María de 10:00 a 13:00 y de 15:30 a 19:00 en el muelle Barcelona Norte (18A), junto al edificio WTC, según informa Dolça Catalunya. El domingo será el día para visitar en horario de mañana, de 10:00 a 13:00 horas los tres buques cazaminas.