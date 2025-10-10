La UCO cree que los pagos a Ábalos en chistorras, lechugas y demás fajos son complementarios de la casa de Air Europa

La UCO no cree que los pagos en sobres con billetes de 500 euros —"chistorras"—, 200 euros —"soles"— y de 100 euros —"lechugas"— fueran por un lado y el resto de actividades sospechosas tuvieran una vía totalmente separada de remuneración. Al revés, sospecha de que todos los sistemas de remuneración estaban entrelazados. Y en ese abanico la UCO considera que se encuentran las vacaciones pagadas en Villa Parra para José Luis Ábalos, la casa que le habría buscado Víctor de Aldama por favorecer el rescate de Air Europa.

El informe de la UCO deja claro este punto que tiene una relevancia brutal. Porque si estaban coordinados los pagos o, al menos, eran complementarios, implicaría el conocimiento de todos los actos sospechosos por todos los responsables implicados.

"En este sentido, y al ser actores que intervienen de manera recurrente en ese manejo de dinero en metálico, conviene recordar lo informado sobre Koldo García Izaguirre y Víctor Gonzalo de Aldama Delgado […]. Tal y como se ha expuesto en anteriores escritos de esta Unidad, presumiblemente, al menos desde octubre del año 2019 y hasta julio del 2022, Aldama entregó directamente a Koldo, o a través de su hermano Joseba García Izaguirre, 10.000 € en metálico con una frecuencia mensual", señala la UCO.

El informe de esta unidad de la Guardia Civil detalla que "este extremo guarda una relación directa con el incremento patrimonial de Koldo coetáneo a los hechos investigados, en el que también participaron su hermano Joseba y su mujer Patricia Uriz Iriarte facilitando el flujo de dinero en efectivo".

La UCO señala que "esta Unidad dejó constancia en el escrito n° 211/2024 de fecha 8 de octubre de 2024, de que la relación económica Aldama-Koldo tendría por objeto mantener el acceso del primero, no solo al propio Koldo, sino también a Ábalos". Y el informe desliza la conclusión que más puede temer el Gobierno: "De este modo, esos pagos en efectivo eran acompañados de otras contraprestaciones también a este último (la compra de la casa de La Alcaldesa, el alquiler de la vivienda habitual de Jéssica Rodríguez García y las vacaciones en la casa de Villa Parra". Traducido: que todo formaba parte de un mismo plan y, por lo tanto, está coordinado. Y la casa de Villa Parra es la que, según la UCO, se le pagó a Ábalos por sus gestiones en el rescate de Air Europa: "Tras la publicación de la nota de prensa realizada por el MITMA referente al rescate de la compañía aérea Air Europa, entre los días 12 al 23 de agosto del año 2020, Ábalos disfrutó junto a su familia de una vivienda vacacional situada en la localidad de Marbella (Málaga)", señala la UCO. Esa vivienda era Villa Parra, colindante con un prostíbulo llamado Milady Palace.

Pago por el rescate de Air Europa

Villa Parra, de hecho, no fue la única casa que se le ofreció a José Luis Ábalos para aquellas vacaciones. La UCO sospecha que se trató de un pago por gestionar el rescate a Air Europa y "las molestias" causadas, como llegó a afirmar Víctor de Aldama. Lo cierto es que el entonces ministro pudo elegir, fijar características y pedir lo que quisiera porque se le dejó claro que había más opciones de mansiones y que "si no te gusta, di un sitio y se arregla".

La UCO ha plasmado ya en otros informes una surrealista oferta de mansiones de vacaciones a Ábalos en plena negociación del rescate de Air Europa. Eso sí, él se acabó quedando con Villa Parra, la casa que tenía pegado un prostíbulo en Marbella.

"En el discurrir de este chat de la aplicación de WhatsApp, cuando Koldo anunció que tiene una segunda opción para la estancia de Ábalos en Málaga, resulta significativo que especificase "si no te gusta ninguna me dicen que digas un sitio que veas y se arregla", señala la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus informes.

"Acto seguido, Koldo procedió a informarle de una vivienda alternativa con imágenes y comentarios relativos a su situación e instalaciones. Koldo le remitió a Ábalos cuatro imágenes de Google Maps de esta segunda opción, realizando comentarios respecto a su ubicación donde destaca la privacidad de la zona".

Borrado de mensajes

Eso sí, la UCO también ha certificado que la técnica de borrado de mensajes tan extendida en el PSOE ha llegado a estos chats: "Conversación a través de la aplicación WhatsApp con los siguientes participantes: Koldo y José Luis Ábalos, ministro del día 10/08/2020. Aparecen eliminadas veintisiete (27) imágenes que Koldo reenvió de su mujer Patricia, añadiendo por último "6 habitaciones y 5 baños está también la otra tiene 7 dormitorios".

La UCO añadió: "En primer lugar, Koldo remitió a Aldama tres archivos que aparecen sin contenido. Remitiendo posteriormente un mensaje adicional para indicarle "estas otras son como es la casa", y acto seguido adjuntó veinticuatro archivos que aparecen eliminados. Tras ello, Koldo agregó: "Está a 15 minutos de Marbella" para remitir otro archivo que aparece eliminado". Todo ello fue comunicado en mensajes del 10 de agosto, justo el día de la solicitud del rescate por parte de Globalia, matriz de Air Europa

"El examen de estos mensajes de texto intercalados con archivos que han sido borrados, permite colegir que se trata de la misma información que Koldo había hecho llegar a Ábalos ese mismo día, y entre la que se encontraba la casa de Villa Parra. Respecto a este inmueble, Aldama comentó "Joder es la polla". Posteriormente, procediendo de la misma forma que con Ábalos, Koldo informó a Aldama de la segunda vivienda, localizada en Málaga y con características similares".

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha vinculado en su último informe estas vacaciones gratis del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos en Marbella al rescate millonario del Gobierno de Pedro Sánchez a la compañía Air Europa. "Es posible apuntar a Aldama como nexo de unión entre la estancia vacacional de Ábalos en la casa de Villa Parra y la nota de prensa informando del futuro rescate de Air Europa", señala el informe. Es más, los mensajes de Ábalos prueban que solicitó la casa gratis justo tras publicarse la nota de prensa oficial que anticipaba el rescate tal y como había reclamado Air Europa. Dicho de otra forma, pidió la casa tras hacerse público el compromiso del Gobierno de abordar el problema de la aerolínea.