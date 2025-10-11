Abascal seguirá el desfile del 12-O "en la calle" y no en el palco y tampoco acudirá a la recepción del Rey

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sorprendido este sábado con el anuncio de que no estará en la tribuna con el resto de autoridades siguiendo el desfile del 12-O. Sí asistirá, pero lo seguirá "en la calle", para "honrar los símbolos y apoyar a las Fuerzas Armadas".

Según ha anunciado el partido este sábado, Abascal ha tomado esta decisión por considerar que "estos actos son utilizados por Sánchez para blanquear un Gobierno corrupto y peligroso" y señala que sólo "compartirá espacios con Sánchez donde pueda denunciar su corrupción y su traición".

El líder de Vox ha informado al Rey por carta de la medida y sus motivos. Abascal anuncia que, además, tampoco acudirá a la recepción en el Palacio Real.

Abascal alega que "Pedro Sánchez utiliza estos acontecimientos para blanquear un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España". A su criterio, "no se puede ni se debe fingir normalidad institucional con un Ejecutivo ilegítimo que está dinamitando el Estado de Derecho, la convivencia pacífica y que con sus alianzas internacionales está poniendo en grave peligro la seguridad de los españoles".

Según el líder de Vox, su sitio "está junto a los españoles, y ya hace tiempo que ha decidido que sólo compartirá espacio con Pedro Sánchez y los miembros de su Gobierno en el Congreso de los Diputados, o cualquier otro lugar donde pueda denunciar la corrupción moral, política y económica de este Gobierno".