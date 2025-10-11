El silencio de la Zarzuela por el Premio Nobel a María Corina Machado

El Comité Noruego otorgó en la mañana del 10 de octubre el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela. Muchas han sido las felicitaciones que ha recibido Corina Machado, aunque la ausencia de algunas han llamado la atención. Es el caso de la Casa Real Española.

Según recoge el diario El Debate de fuentes del Palacio de La Zarzuela, la jefafura de Estado no ha felicitado a la venezolana porque solo se suele hacer en los casos que los Premios Nobel son españoles.

Sin embargo, esto no ha sido siempre así. En el año 2016, Felipe VI felicitó a Juan Manuel Santos, quien era en esos momentos presidente de Colombia. El colombiano recibió el Premio Nobel de la Paz tras su controvertido acuerdo de paz con la organización narcoterrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Zarzuela argumenta que la concesión del premio se produjo después de haber coincidido ambos en Naciones Unidas. En aquel lugar, el presidente explicó detalladamente el proceso de paz al Rey y, de ahí, la reacción de la Casa Real al premio. Según afirma El Debate, fue la felicitación de un Jefe del Estado a otro Jefe del Estado.

Lo cierto es que hay otro precedente, pero siendo Felipe VI aún Príncipe de Asturias. En 2009 felicitó a Barack Obama cuando recibió este mismo premio.

El Gobierno no se pronuncia

Ni Pedro Sánchez, ni José Manuel Albares, ni ninguno de los ministros que han acudido a actos públicos han felicitado a María Corina Machado. Todos ellos han evitado responder a los medios de comunicación y, evidentemente, no se han pronunciado a través de las redes sociales. Incluso, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha apuntado que no le corresponde a él "valorar la decisión" para decidir a "la persona galardonada", evitando nombrar a la venezolana.