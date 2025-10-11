Florentino Portero analiza la bravata de Trump contra España: "En la OTAN no se expulsa a nadie"

La Noche de Cuesta ha contado de nuevo con la participación del historiador y analista de relaciones internacionales, Florentino Portero, en esta ocasión para hablar sobre las declaraciones de Donald Trump en las que sugería expulsar a España de la OTAN.

Antes de hablar de las declaraciones de Trump, Florentino Portero ha querido expresar la alegría que le produce que María Corina Machado haya sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Portero ha comentado que tuvo la oportunidad de conocerla y afirma que "como persona es una señora educadísima, encantadora, una mujer fiel a sí misma y a las ideas y valores que siempre ha defendido".

"Trump en estado puro"

Florentino Portero ha señalado que el comentario del presidente de Estados Unidos es "Trump en estado puro".

"En la OTAN no se expulsa a nadie" 🎙️Florentino Portero, historiador y analista de relaciones internacionales.#NocheDeCuesta pic.twitter.com/ISXiOZc761 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 10, 2025

"Más allá de que no viene al caso expulsar a nadie de la OTAN lo que queda muy claro es que, uno, la OTAN es un tinglado que montamos los europeos para tener a Estados Unidos en nuestro terreno y garantizar nuestra seguridad. Dos, que Estados Unidos no perdona a un estado miembro, España, el que no cumpla con sus obligaciones aprobadas conjuntamente", ha comentado el experto en relaciones internacionales.

Por otro lado, también ha comentado que "en la OTAN no se expulsa a nadie" y que simplemente "dejan de ser efectivas las garantías de seguridad". Si España tuviera algún problema ahora "podemos tener la garantía de que Estados Unidos no va a salir precisamente en nuestra defensa", ha precisado Portero.

Además, el analista ha señalado que Estados Unidos tiene "relaciones estrechas con algunos países que son muy problemáticos para España y que están festejando las tonterías que hace nuestro Gobierno en política exterior".