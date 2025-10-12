La mujer de Koldo gestionaba la logística de los encuentros sexuales de Ábalos: "¿Van Carlota y Ariadna?"

La entonces mujer de Koldo García, Patricia Uriz, gestionaba la logística de los encuentros sexuales del exministro de Transportes José Luis Ábalos: "¿Van Carlota y Ariadna?".

Libertad Digital ha tenido acceso a diversos anexos del informe sobre el patrimonio del exministro de Transportes elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Estos nuevos documentos y mensajes entre los miembros de la trama ya están en poder del magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente.

La UCO recoge una conversación de WhatsApp entre Koldo García y su esposa en mayo de 2019 sobre un viaje de José Luis Ábalos a Bilbao. Koldo escribe a su entonces mujer Patricia Uriz: "Necesito dinero. Saca". A continuación, le manda el DNI de Mercedes Guillermina, una joven con la que Ábalos habría mantenido encuentros íntimos, y afirma "Esta y Ariamna", en referencia a Ariadna, otra de las chicas preferidas del entonces ministro de Transportes.

Patricia Uriz contesta a Koldo: "Que te mande el DNI Ariadna. En que vuelos?". Éste replica: "Ya te lo mande". Después, escribe el DNI con el nombre y apellidos de Ariadna, protestando a su esposa, "joder".

La esposa de Koldo vuelve a escribir: "Quien va que parecer que por 40€ me dejan cambiar nombre. ???". "Carlota. Cambia. Gracias", señala Koldo. "Van Carlota y Ariadna? Cariño por favor confirmame. Te mandan código", apunta Uriz, que a continuación envía a su marido varias tarjetas de embarque para los vuelos.

"Ese es el de hoy. Te reenvío los de mañana?", pregunta Uriz. Ante la respuesta positiva de Koldo, ésta escribe "Ok. Ya tiene el sobre Alveiro (en referencia a José Albeiro Valencia, chófer y hombre de confianza de Víctor de Aldama)", y reenvía a Koldo las demás tarjetas de embarque.

Posteriormente, el asesor de Koldo escribe: "Te llamo luego. Pero tenemos que arreglar mi móvil. La pantalla". "Ok mi vida", contesta ella. "Que se va joder el móvil. Del todo. Y la vamos a liar", concluye Koldo.

La pasión turca de Ábalos

Tal y como publicó LD, los anexos de la UCO también reflejan otro viaje de Ábalos al extranjero, concretamente, a Turquía. El 31 de mayo de 2022 Ábalos escribe a su asesor Koldo García: "Estaba intentando gestionar un viaje a Estambul con Andrea, los dos, del jueves al lunes. El primer error me lo dio al reservar avión, el segundo al reservar asientos". Koldo contesta: "Cama grande con vista al mar". "King, sí", afirma el exministro de Transportes. "Sales el jueves a las 15 y vuelves el lunes a las 10:30" indica Koldo. Y 4 noches", apunta el asesor. Ábalos responde: "Una sola maleta de 25 kg".

Posteriormente, Koldo le pregunta sobre posibles actos a los que tiene que acudir: "Te va llamar palomo para que hables con el secretario de estado de cultura. Y por cierto mira ver si te confirma el ir al acto Iceta por si no va y te Jode el viaje es para matarlo. Yo ya hablo con su marido que quede mañana con el". "El día 3 por la mañana hay salida para Estambul?", pregunta el exministro. "Te digo", contesta Koldo, mientras se encuentra con un problema al hacer la reserva y le envía varios fotografías de hotel. "No me da de una sola cama. Lo compro ya ?". Ábalos replica: Había varias opciones de King con vistas al mar". "No me las da ahora", señala Koldo mientras su jefe le pide "Compra", después le hace una llamada.

Minutos después, Koldo escribe: "Jefe por favor ingresa 312 euros pon viaje o perdón az trasferencia ya que el resto me lo pago está un abrazo". "Cuanto tengo que ingresar? 312 solo?", pregunta el exministro. "Si es tu parte el resto ya lo hicieron. Me dio ella ya está", concluye Koldo.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com