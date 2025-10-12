RTVE intenta tapar los abucheos y Xabier Fortes habla de la "habitual música de viento"

Como se podía prever, Pedro Sánchez no se ha librado este 12 de octubre de los habituales silbidos y abucheos de parte del público del desfile, que se celebra en un momento especialmente crítico para el presidente.

Al igual que otros años, Sánchez trató de retrasar todo lo posible su llegada, esperando varios minutos en el coche, en un intento de llegar a la vez que el Rey. La treta no le sirvió y los asistentes volvieron a silbar, aunque no se escuchó en todas las retransmisiones por igual.

En el programa especial de RTVE, se bajó el sonido ambiente a la llegada del presidente y en un primer momento apenas pudieron oírse los pitos. Los silbidos continuaron, y cuando sonaban durante el recibimiento de las autoridades a los Reyes, el presentador, Xavier Fortes, no tuvo más remedio que aludir a ellos.

"Vemos ya en la lejanía algún silbido o algunos silbidos, la habitual música de viento que decimos", dijo el presentador en medio de un ruido que evidenciaba que no se trataba de "algún" silbido aislado sino de una sonora protesta. El periodista tampoco dijo a quién iban dirigidos.

⁦@rtve⁩ vuelve a deshonrar el desfile de la Fiesta Nacional al hablar Fortes de "silbidos y música de viento" sobre imagen de los Reyes ⁦@CasaReal⁩ sin especificar que las protestas van contra Sánchez. Así no es la TVE de todos, sólo del régimen sanchista 👇 pic.twitter.com/WDglLXyd9E — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) October 12, 2025

"Así no es la TVE de todos, sólo del régimen sanchista", han dicho la plataforma TVE Libre que apunta a nueva "deshonra" en la retransmisión.