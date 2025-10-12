Sánchez se marcha antes de acabar el besamos sin hablar con los invitados ni la prensa

Con la excusa de su viaje a Egipto para la firma del acuerdo de paz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abandonado la recepción en el Palacio Real tras el desfile del 12-O antes de que concluyera el saludo de los Reyes a todos los invitados. Tampoco ha hablado con la prensa.

Sánchez, abucheado de nuevo en el desfile, no ha participado pues en los habituales corrillos con los periodistas y autoridades en los que se habla de forma distendida de los asuntos de actualidad, especialmente turbia para el Gobierno socialista.

Sí ha hablado con los medios el ministro de Transportes, Óscar puente, que ha bromeado diciendo que el presidente querría "comer con su familia" en alusión a su rápida marcha.

🤝🏻 Los Reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, reciben a Pedro Sánchez y a los ministros del Gobierno en el Palacio Real pic.twitter.com/jdoXkWMe95 — Libertad Digital (@libertaddigital) October 12, 2025

En cuanto a los escándalos que cercan al Ejecutivo, Puente ha vuelto a negar que exista una contabilidad B pese a las fotos de los sobres con dinero en efectivo. Según Puente, es un sistema "anticuado" que aún se sigue utilizando incluso en los ministerios.