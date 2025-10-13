Ábalos renuncia a su abogado dos días antes de su declaración en el Supremo por "diferencias irreconducibles"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha renunciado a su abogado dos días antes de su declaración como investigado en el Tribunal Supremo por "diferencias irreconducibles".

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, citó de nuevo a declarar como investigados a Ábalos y su exasesor Koldo García para los próximos 15 y 16 de octubre, y no descartaba endurecer sus medidas cautelares. Todo ello, tras recibir el último informe patrimonial sobre el propio Ábalos elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

En un escrito remitido al Supremo, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Ábalos afirma que "existen diferencias irreconducibles entre el compareciente y su actual abogado, D. José Aníbal Álvarez que, lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante, lo que hace inviable el mantenimiento de la asistencia letrada, pues se ha producido un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza".

"La consecuencia es que, tras distintos episodios de desacuerdo, acompañado del ambiente generado en el contexto de los medios de comunicación, la relación entre nosotros se ha visto interrumpida, hasta el punto de que el firmante, que no es abogado, se tiene que preparar su declaración por sí solo", añade.

"Por lo expuesto, a la Excma. Sala COMUNICA: Que renuncia por la presente a la defensa profesional ejercida hasta el momento por D. José Aníbal Álvarez (se adjunta copia de la comunicación de la presente decisión al Sr. Aníbal Álvarez)", concluye.

Fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que "la declaración ante el Supremo de Ábalos podría ser suspendida. No obstante, el magistrado Leopoldo Puente podría convocar igualmente una vistilla de medidas cautelares y acordar lo que considere si aprecia riesgo de destrucción de pruebas o de fuga tras el último informe de la UCO".

