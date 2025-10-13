Un error de "contaminación cruzada" en una pulpería de Lugo acaba con tres clientes ingresados

En Lugo, tres personas continúan ingresadas en el Hospital Lucus Augusti tras sufrir una intoxicación por consumir café contaminado con detergente en una pulpería.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la noche en la pulpería Baralla de la Ronda das Fontiñas durante las fiestas de San Froilán. Según ha explicado el gerente del establecimiento, que se ha disculpado por lo ocurrido con los afectados, se produjo un error de contaminación cruzada.

Al parecer era muy tarde y coincidieron el inicio de las labores de limpieza en las cocinas con el servicio de las últimas consumiciones de la mesa de los afectados. Los comensales tomaron sin problema una primera ronda de cafés, pero en la segunda, nada más ingerirlos comenzaron a escupir la bebida que, según denunciaron, les quemaba la boca. Automáticamente alertaron a los servicios de emergencias que desplazaron varias ambulancias hasta el lugar y procedieron a trasladar a los afectados.

Afortunadamente solo seis de ellos tomaron la bebida adulterada y de ellos tres, han sido datos de alta. El resto sigue bajo un estricto control médico debido a que presentan una afección mayor que los ya dados de alta.

El pulpero consternado

Desde el establecimiento su responsable ha confesado estar consternado por lo ocurrido. Asegura que se sintió impotente y, tal es su preocupación por lo sucedido, que el mismo sábado acudió al hospital para interesarse por la situación de los afectados.

Por su parte la Dirección Xeral de Saúde Pública ha anunciado que llevarán a cabo las acciones pertinentes de inspección de seguridad alimentaria en el local donde se produjo la intoxicación, para determinar lo sucedido y depurar responsabilidades.