La dana Alice ha provocado lluvias torrenciales que han golpeado con fuerza este domingo el sur de Tarragona, donde los aguaceros han desbordado torrentes, inundado calles y anegado carreteras y vías de tren. Pese a la magnitud del temporal, no se han registrado víctimas mortales.

La Generalidad ha declarado la situación de emergencia en cinco comarcas —Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Baix Camp y Terra Alta—, lo que permitirá solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) si fuera necesario.

Los registros pluviométricos han sido excepcionales. En Mas de Barberáns, en la comarca del Montsià, se han acumulado hasta 187 litros por metro cuadrado, unas cifras que varios alcaldes califican de "históricas". Aunque la intensidad de la lluvia ha remitido al final del día, el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) no descarta nuevos episodios de precipitación este lunes, previsiblemente menos virulentos.

Como medida de precaución, la Generalidad ha suspendido las clases en escuelas e institutos de las comarcas afectadas. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha recomendado también el teletrabajo y evitar desplazamientos, una advertencia que se ha hecho llegar a la población mediante mensajes de alerta en sus teléfonos móviles.

Parlon ha explicado que unas 150 personas están siendo atendidas por la Cruz Roja y el Ayuntamiento en instalaciones municipales de Tortosa, además de un número indeterminado en Freginals. Los servicios para personas vulnerables, como los centros de día, también han quedado suspendidos.

Situación extrema en el sur de Tarragona, donde las precipitaciones en las últimas horas están siendo torrenciales gracias a líneas tormentosas muy estáticas. Ya se han recogido 192 litros/m² en Mas de Barberáns o 181 litros/m² en Roquetes.

Imágenes escalofriantes.

Godall, Tarragona Province, Catalonia in Spain at the moment.

Las imágenes que han publicado en redes sociales algunos vecinos de las zonas afectadas recordaban a la dana de Valencia del 29 de octubre del pasado año que acabó con la vida de más de 227 personas.

No quiero imaginar lo que debe estar pensando el del chalet del coche rojo que está grabando desde la ventana.

Sur de la provincia de Tarragona.

Una tarde de nervios y rescates

La jornada se ha vivido con tensión en municipios como San Carlos de la Rápita, Santa Bárbara y Godall, donde el agua ha arrastrado coches, contenedores y mobiliario urbano. El desbordamiento de rieras ha provocado inundaciones en bajos y garajes, aunque las autoridades locales han destacado que los avisos previos permitieron retirar la mayoría de vehículos de las zonas de riesgo.

Protección Civil había alertado con antelación de la llegada de lluvias intensas y ha activado dos tandas de mensajes Es Alert a los ciudadanos del litoral tarraconense, desde Alcanar hasta Salou. El teléfono de emergencias 112 ha recibido más de 1.000 llamadas y ha gestionado 713 incidencias.

Los Bomberos y los Mossos d’Esquadra han tenido que rescatar a varias personas atrapadas en vehículos, especialmente en la autopista AP-7, donde el agua llegó a cubrir la calzada.

Carreteras y trenes, cortados

El tráfico ha quedado completamente interrumpido en la AP-7 entre Freginals y Ulldecona, así como en otras vías principales como la N-340, la C-12 o la T-331. También se han visto afectadas carreteras secundarias de la red comarcal, con numerosos vehículos inmovilizados.

El temporal ha paralizado igualmente el tráfico ferroviario en el corredor mediterráneo. Renfe ha suspendido la circulación entre Barcelona y Valencia, con 17 trenes y más de 3.000 pasajeros afectados. En cualquier caso, Renfe esperaba poder restablecer este lunes el tráfico ferroviario.

Desde el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (Cecat), donde el presidente Salvador Illa ha seguido la evolución de los hechos de forma telemática, el Govern ha pedido "máxima prudencia" a la ciudadanía y ha recordado que, en caso de riada, la recomendación es no salir de casa y refugiarse en plantas superiores.