La burda manipulación separatista con Illa, las tormentas y la Fiesta Nacional

El prófugo Carles Puigdemont trata de explotar la ausencia de Salvador Illa de Cataluña para asistir a los actos del 12-O en Madrid y de convertirlo en una especie de Carlos Mazón a la catalana que habría desaparecido de la región cuando la previsión meteorológica apuntaba a fuertes tormentas sobre las comarcas del sur.

Por segundo año, el presidente de la Generalidad acudió a los actos oficiales de la Fiesta Nacional en la capital de España, circunstancia que Puigdemont aprovechó para lanzar el siguiente mensaje en las redes sociales: "¿Dónde estaba realmente el presidente Illa? ¿De verdad que mientras en una gran parte del país crecía la angustia y el sufrimiento, el presidente Illa se iba a Madrid a celebrar 'lo que nos une'? Si es así es un error grave. Priorizar la agenda españolizadora de Cataluña es incompatible con la defensa de los intereses de todos los ciudadanos del país".

On era realment el president Illa? De debò que mentre en una gran part del país creixia l’angoixa i el patiment, el president Illa se n’anava a Madrid a celebrar "lo que nos une"?

Si és així, és un error greu. Prioritzar l’agenda espanyolitzadora de Catalunya és incompatible amb… https://t.co/5CIuG0mHTm — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 13, 2025

Sin embargo, Puigdemont no se ha enterado de los fuertes aguaceros hasta esta mañana porque ayer su prédica en la red social X trataba sobre la Fiesta Nacional en estos términos: "Una parte importante del mundo hispánico aún espera que España pida perdón por la conquista y colonización del continente americano, pero los españoles siguen haciendo su fiesta nacional. Alemania celebra su reunificación, Italia conmemora la república surgida de la derrota del fascismo. Francia, su revolución. Portugal recuerda a su ilustre poeta Luis Vaz de Camoes. Estados Unidos, el día de su independencia… Su fiesta les define".

Una part important del món hispànic encara espera que Espanya demani perdó per la conquesta i colonització del continent americà, però els espanyols en continuen fent la seva festa nacional. Alemanya celebra la seva reunificació, Itàlia commemora la república sorgida de la… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 12, 2025

Barrancos desbordados

Es decir, ni una alusión a las tormentas o a la ausencia de Illa. Pero eso no ha constituido ningún impedimento para el intento de Junts de crear una polémica. Una de las portavoces del partido y persona de máxima confianza de Puigdemont, Mònica Sales, ha cargado contra Illa y contra la gestión de la Generalidad y se ha preguntado por qué las primeras alertas de la administración autonómica no llegaron hasta las seis de la tarde en la comarca del Montsià y hasta las ocho de la tarde en la del Bajo Ebro cuando los barrancos ya estaban desbordados.

Junts lamenta l’absència del president Illa ahir durant l’episodi de pluges a l’Ebre i que preferís celebrar la Hispanitat a Madrid. 🗣 @mncsls: "Per què la primera alerta que van rebre els veïns de l’Ebre va arribar a les 18h. al Montsià i a les 20h. al Baix Ebre, quan els… pic.twitter.com/QFqD2ZDvYt — Junts Parlament (@JuntsParlament) October 13, 2025

ERC se ha sumado a las críticas de Junts. El portavoz republicano Isaac Albert ha censurado la presencia de Illa en los actos en la capital de España en los mismos términos con los "junteros". "Tenía que estar al pie del cañón en Cataluña y no en el Palacio Real", ha dicho Albert, quien ha puesto como ejemplo para criticar a Illa que los presidentes de las comunidades valenciana, de Murcia y Baleares, los tres del PP, no acudieron a la Fiesta Nacional por la situación de alerta meteorológica en sus territorios.

El Govern ha replicado que antes de las cinco y media de la tarde Illa ya había aterrizado en Barcelona y que del aeropuerto fue directamente al centro de coordinación de emergencias emplazado en La Roca del Valles, su ciudad natal.

Este lunes, Illa se ha personado en algunos de los municipios más afectados por los fuertes aguaceros como Godall y Santa Bárbara.