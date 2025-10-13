Sextuplicaba la tasa de alcohol mientras conducía un autobús con pasajeros a bordo

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un autobús que circulaba por la autovía del Guadiana (A-43) con una tasa de alcoholemia que superaba en más de seis veces la reglamentariamente establecida para conductores profesionales.

Según informa el instituto armado, la infracción penal fue detectada a las 11.27 horas del pasado 5 de octubre, cuando efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real observaron una conducción anómala por parte del conductor de un autobús que circulaba a la altura del kilómetro 87 de la autovía del Guadiana A-43 (Ciudad Real-Atalaya del Cañavate), en el término municipal de Tomelloso.

Realizadas las pruebas de verificación de alcoholemia se detectó que conducía con una tasa de alcoholemia de 0.94 y 0.91 mg/l de alcohol en aire espirado en primera y segunda pruebas, respectivamente, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo de motor con una tasa de alcohol en aire espirado superior a la legalmente establecida.

En ese momento, el autobús, que realizaba un transporte internacional de viajeros, transportaba cinco pasajeros. Las diligencias, junto con el detenido, han sido entregadas en el Tribunal de Instancia de Tomelloso.