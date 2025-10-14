Ezcurra sobre la inmigración: "670 mil inmigrantes cobran algún tipo de prestación económica sin trabajar una sola hora"

La Noche de Cuesta ha contado con la participación telefónica de Alma Ezcurra, vicesecretaria del Partido Popular, para hablar sobre la noticia publicada hoy en Libertad Digital que señala que Alberto Núñez Feijóo quiere endurecer los requisitos para adquirir la nacionalidad española. Feijóo ha presentado esta medida en Barcelona junto a Ezcurra y el líder del PPC, Alejandro Fernández. "La nacionalidad española no se regala, se merece", ha señalado el líder de los Populares.

Ezcurra ha compartido durante su entrevista datos concretos sobre los inmigrantes y sus horas trabajadas. En el año 2023, "670 mil inmigrantes cobran algún tipo de prestación económica sin trabajar una sola hora", ha especificado. De estos, "320 mil cobran el Ingreso Mínimo Vital" y de esos 320 mil, "200 mil no han trabajado una sola hora en el último año o cien horas". Para poner en contexto los números, la vicesecretaria ha señalado que una persona con una jornada laboral normal "trabaja 1.800 horas al año".< undesired line break >

"Compromiso con la comunidad"

Ezcurra ha mencionado en la entrevista de la Noche de Cuesta que "la nacionalidad tiene que ser un reflejo de un compromiso con la comunidad en la que uno se quiere integrar" y ha criticado que en estos momentos es "un trámite burocrático".< undesired line break >

"Tiene que haber un compromiso profundo con España, con nuestra historia, nuestra lengua, con nuestros valores", ha comentado. De igual manera Ezcurra ha matizado que "hay que exigir una integración real, que será verificable, que exigirá un mínimo lingüístico, como mínimo de un B2, que incluirá una prueba reforzada de conocimiento institucional, legal, cultural e histórico para garantizar el compromiso con nuestra democracia y con nuestros valores comunes".< undesired line break >

La vicesecretaria del PP también ha comentado la necesidad de que el padrón vuelva a ser un registro estadístico "y que en ningún caso pueda dar lugar a derechos económicos que nos sitúen a los españoles y a los que residimos de manera legal en España en una situación de desigualdad". También ha comentado que si un inmigrante, llegado el día 91, si se empadrona y solicita el arraigo familiar "en menos de 12 meses está cobrando el Ingreso Mínimo Vital".< undesired line break >

Carlos Cuesta ha comentado que aquellas personas que tienen la integración más fácil en España son aquellas que hablan el español. Ezcurra ha compartido las palabras de Cuesta y ha añadido que "la lengua y los valores compartidos facilitan la integración de la gente".< undesired line break >

Otra de las cuestiones que ha planteado el Partido Popular ha sido la ampliación del período de permanencia en los centros de internamiento de extranjeros. "En 60 días es imposible lanzar una investigación seria sobre cual es el país de origen", ha criticado Cuesta. Ezcurra ha explicado que lo que plantean desde el Partido Popular es ampliar ese plazo a 6 meses como "ya ocurre en otros países de nuestro entorno". Por otro lado, en torno a la cuestión de los falsos menas, la entrevistada ha señalado que ellos proponen la medida de "la determinación de edad en menos de 72 horas".< undesired line break >