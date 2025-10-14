Uno de los pesos pesados del aznarismo, el expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa de José María Aznar, Federico Trillo, ha publicado un libro de memorias en el que narra cómo nació el PP y la derecha consiguió arrebatar a Felipe González el Gobierno. Trillo ha presentado Memorias de anteayer en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio donde ha contado cómo Manuel Fraga dio un paso a un lado y dejó el PP en manos de una nueva generación que fue capaz de acabar con más de una década de gobiernos del PSOE.

Ha señalado Trillo que a finales de los años ochenta "la situación de Alianza Popular era pésima" y que "cuando se produjo la vuelta de Fraga el partido estaba en una situación del 16%" del voto. El expolítico ha contado que "en el 89 salvamos los muebles" tras las primeras elecciones en las que el PP "estrenaba nuevas siglas". En las siguientes elecciones generales, en 1993, "esperábamos ganar y no ganamos", ha apuntado Federico Trillo.

El expresidente del Congreso de los Diputados ha dicho que sobre esos días "ha habido dos párrafos que no me he atrevido a incluir" en el libro. Cuenta que tanto él, que ganó en Alicante, como Javier Arenas, que lo hizo en Sevilla, dieron por ganados esos comicios y se fueron a Madrid para llegar a la celebración. "En la noche electoral llegamos a Génova y nos comunican que no hemos ganado las elecciones. Arenas dice que hay que impugnar. Fue precipitada esa opinión", ha dicho.

Trillo en esRadio

En este sentido, ha recordado que hubo un segundo debate electoral en esa campaña al que recomendaron a José María Aznar que bajara el tono y Felipe González ganó. Federico Trillo ha dicho que eso "le pasó a Feijóo en el segundo debate" en el que "no compareció y cree que fue un error que nos costó 10 escaños". El exministro de Defensa de Aznar ha dicho que ha hablado en este punto de la situación actual del PP y ha señalado que ha "sacado el libro pensando en que se tome nota de una idea: el centro derecha no gana, y menos para poder gobernar, si no van unidas todas las fuerzas de centro derecha".

España "se la juega"

Sobre la división de la derecha ha dicho Federico Trillo que "ahora ya solo quedan dos, porque ha habido un momento que la fractura que produjo el final de Rajoy fue tan grande que hubo tres". En relación con Ciudadanos, el expolítico ha añadido que "ahora por el centro ya se ha cubierto y alguna personalidad de Cs, algún conocido empresario al que le gusta mucho la política, debería ser uno de los fichajes del Partido Popular.

En este sentido, Federico Trillo ha explicado sobre la derecha a la derecha del PP que los populares tienen "que hacer el mismo esfuerzo de ampliación y regeneración". "Con Vox lo que menos se puede hacer es lo que ocurrió ayer, que por ambos lados se zurran, entrando a todos los trapos y anzuelos que echa encima de la mesa el señor Sánchez".

Trillo ha puesto de ejemplo las medidas sobre inmigración que anunció el PP, y que Vox salió criticando y diciendo que los populares les habían copiado. "¡Si el enemigo común es el PSOE!", ha señalado el exministro de Defensa. Federico Trillo ha advertido de que "España se la juega en las próximas elecciones. Si se consolida esta situación, se acabó el sistema de libertades que hemos conocido. Sería terrorífico y el PP se disolvería".

Feijóo necesita un equipo reconocible

Federico Trillo ha lamentado que tengamos un Gobierno "que no respeta las sentencias judiciales y, por tanto, es de temer que pueda hacer alguna barbaridad". Ha recordado que Felipe González, en 1996, "no sólo respetó la lista más votada, sino que cuando perdió el apoyo de CiU, disolvió": "Sabía que sin PGE no se puede gobernar en un Estado constitucional y democrático. Aquí llevamos una legislatura sin PGE".

El exministro de Defensa considera que el PP debe "hacer un esfuerzo de integración, de apertura, de renovación". En su opinión, Feijóo "es un candidato que gana y que tiene un sentido del Estado más fuerte que cualquier alternativa", y debe ser complementado "con un equipo": "Nosotros éramos un equipo, todo el mundo sabía de qué nos ocupábamos. Ahora, yo no sé quién lleva Defensa. Alberto me consulta, y nos convoca a los exministros, pero fuera de eso, nada".

"Liderar a la opinión pública, no ir detrás"

El expresidente del Congreso ha indicado que "hay que liderar a la opinión pública y no ir detrás de la opinión pública, aunque sea adversa": "Eso me parece fundamental". Sin embargo, "desde la época del PP de Rajoy, al que, personalmente, tengo aprecio, se perdió el sentido de dirigir a la nación hacia objetivos de valores, positivos y programáticos por los cuales nos habían votado por mayoría superabsoluta". Mientras la izquierda tiene claro sus "contravalores", porque "se agarra a las causas marginales, son abortistas, ecolojetas, la flotilla", etcétera, "la derecha está acomplejada". Para muestra, el botón del aborto: "Se han metido en un lío, en un barrizal… El aborto es un delito vigente en el Código Penal. El más grave que hay después del homicidio. ¿Cómo vamos a hacer de un delito un derecho? Tendrán que empezar modificando el Código Penal. ¿Qué pasa? Que saben que no pueden. Pero engañan y los míos entran al trapo. Eso es lo que se echa en falta: que se defiendan los valores con coherencia y con valor".

Trillo en esRadio

Además, ha dicho que cree que Pablo Casado "volverá": "Tenía la cabeza muy bien amueblada, pero no supo gestionar ni un solo segundo el partido. Se dedicó a tirar contra sus propias criaturas". Su ataque a Ayuso, en concreto, "fue asombroso". Finalmente, se ha dirigido a PP y a Vox: "Menos pelearse entre los dos y más aclarar cuáles son las analogías, las diferencias y que se vote en libertad".

Palo a Robles

Finalmente, respondiendo a una pregunta de un oyente, Trillo se ha referido a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles: "Sale con mucha bandera y con mucho patriotismo, pero a sus antecesores nos ha ignorado. No hemos pisado el Ministerio para nada. Estas cosas, aparte de que duelen personalmente, son reveladoras de una actitud: ‘No tengo nada que ver con esa gente’". Además, "miente más que habla": "Fue la primera en hablar de genocidio y tomando partido a favor de Hamás. ¡Nada menos que la ministra de Defensa!".