La DANA Alice deja pérdidas millonarias en Tarragona

Desastre en la costa levantina. En Alcanar, varios vehículos acabaron en la playa tras el paso del fuerte temporal que volvió a golpear la zona. No es la primera vez que ocurre: los vecinos aseguran que la historia se repite una y otra vezen este punto del litoral tarraconense.

Hoy intentan volver a la normalidad, aunque los daños son enormes. El torrente de agua bajó con furia por el barranco, arrasando viviendas y dejando el camping completamente destrozado, según explicó Tomás Díaz, del Servicio Provincial de Costas de Tarragona.

En Gandía, Pascual reabre su restaurante tras varios días de lluvias, aunque reconoce importantes pérdidas económicas. Y en Alicante, algunos bañistas regresan poco a poco a las playas, todavía afectadas por las inundaciones de los últimos días.