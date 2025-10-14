El presidente del Gobierno nos tiene, por desgracia, acostumbrados a sus "cambios de posición política", que para él no son mentiras o giros inesperados en cuanto a su política internacional se refiere. También son habituales sus silencios sobre temas que no le benefician o le rechinan. Este es el caso del deleznable silencio que tanto él como su Gobierno, a excepción de la mezquina valoración del ministro Bolaños, han mantenido por el Premio Nobel de la Paz concedido la pasada semana a la opositora venezolana María Corina Machado.

Todos pensábamos que Pedro Sánchez callaba por no perjudicar al dictador Nicolás Maduro y a su aliado internacional José Luis Rodríguez Zapatero. Una relación que ha llevado a los Estados Unidos a ponerle en el punto de mira ya que podría ser señalado en el Congreso norteamericano como amigo del narcorrégimen chavista.

Pues no, el jefe del Ejecutivo no ha felicitado a la líder de la oposición en Venezuela porque, según ha declarado en una entrevista en La SER, "yo no me pronuncio sobre los premios Nobel" y preguntado sobre si le parece justo, ha añadido que no entra a valorarlo.

Es martes, 14 de octubre de 2025, y el presidente del Gobierno vuelve a mentir a los españoles con algo tan zafio como el reconocimiento que está haciendo la premiada por devolver la democracia a Venezuela. Porque, también es habitual, la hemeroteca desmiente al propio presidente. Su propio perfil de la red social X está lleno de felicitaciones a otros personajes que han recibido el mismo galardón que María Corina Machado.

El Nobel de La Paz recae este año en el Programa Mundial de Alimentos de @UN. Ante desafíos como el hambre solo podemos actuar desde una alianza global. Cooperación, solidaridad. Enhorabuena, @WFP y gracias absolutas por vuestra labor, especialmente relevante durante la pandemia. https://t.co/w3n3FpS0gH — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 9, 2020

El #NobelPeacePrize reconoce la labor del primer ministro de Etiopía, @AbiyAhmedAli, para alcanzar la paz y poner fin al conflicto fronterizo con Eritrea. Su impulso a la democracia etíope y su apuesta por la igualdad de género son savia nueva para la política africana.

Congrats! https://t.co/kCS43Dc3mk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 11, 2019

Con su testimonio, acción y compromiso, Denis Mukwege y Nadia Murad nos inspiran a todos a seguir luchando, a decir basta ya, por todas las mujeres y niñas sometidas a violencia sexual en conflictos armados. #NobelPeacePrize #NobeldelaPaz

¡Enhorabuena! https://t.co/3L7o2bMRwM — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 5, 2018

Todo mi cariño y reconocimiento al presidente @JuanManSantos, galardonado hoy con el Nobel de la Paz. Felicidades. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2016

Enhorabuena al Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez por el merecido Nobel de La Paz. pic.twitter.com/hVyaRDHS8z — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 9, 2015

Merecido #Nobel de la Paz. Malala y Satyarthi luchadores contra la opresión de niños y jóvenes y defensores del derecho a la educación. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 11, 2014

También hay reconocimientos del presidente a los Premio Nobel en otras categorías.

Enhorabuena a la escritora y periodista Svetlana Alexievich por el Nobel de Literatura. pic.twitter.com/DiBEl1576I — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 8, 2015

Es sólo una muestra más de la falta de escrúpulos que tiene el presidente del Gobierno español para soltar en antena lo primero que se le pasa por la cabeza, sabiendo que es mentira e importándole lo mismo que la actual situación del país que gobierna desde hace siete años.