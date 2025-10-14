Menú

La hemeroteca vuelve a destapar las mentiras de Pedro Sánchez: "Yo no me pronuncio sobre los premios Nobel"

El presidente del Gobierno ha publicado en su perfil de X numerosas felicitaciones a personajes que han sido galardonados con el Nobel de la Paz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press

El presidente del Gobierno nos tiene, por desgracia, acostumbrados a sus "cambios de posición política", que para él no son mentiras o giros inesperados en cuanto a su política internacional se refiere. También son habituales sus silencios sobre temas que no le benefician o le rechinan. Este es el caso del deleznable silencio que tanto él como su Gobierno, a excepción de la mezquina valoración del ministro Bolaños, han mantenido por el Premio Nobel de la Paz concedido la pasada semana a la opositora venezolana María Corina Machado.

Todos pensábamos que Pedro Sánchez callaba por no perjudicar al dictador Nicolás Maduro y a su aliado internacional José Luis Rodríguez Zapatero. Una relación que ha llevado a los Estados Unidos a ponerle en el punto de mira ya que podría ser señalado en el Congreso norteamericano como amigo del narcorrégimen chavista.

Pues no, el jefe del Ejecutivo no ha felicitado a la líder de la oposición en Venezuela porque, según ha declarado en una entrevista en La SER, "yo no me pronuncio sobre los premios Nobel" y preguntado sobre si le parece justo, ha añadido que no entra a valorarlo.

Es martes, 14 de octubre de 2025, y el presidente del Gobierno vuelve a mentir a los españoles con algo tan zafio como el reconocimiento que está haciendo la premiada por devolver la democracia a Venezuela. Porque, también es habitual, la hemeroteca desmiente al propio presidente. Su propio perfil de la red social X está lleno de felicitaciones a otros personajes que han recibido el mismo galardón que María Corina Machado.

También hay reconocimientos del presidente a los Premio Nobel en otras categorías.

Es sólo una muestra más de la falta de escrúpulos que tiene el presidente del Gobierno español para soltar en antena lo primero que se le pasa por la cabeza, sabiendo que es mentira e importándole lo mismo que la actual situación del país que gobierna desde hace siete años.

