Ábalos se niega a declarar en el Supremo al sentirse "indefenso" y Anticorrupción no solicita prisión provisional

El exministro de Transportes José Luis Ábalos se ha negado a declarar en el Tribunal Supremo en el marco de la trama Koldo alegando que se siente "indefenso".

Ábalos llegaba a las 9:15 de la mañana al Tribunal Supremo tras ser citado por cuarta vez por el magistrado que investiga la trama Koldo Leopoldo Puente. Su nueva comparecencia se acordaba tras el último informe patrimonial del exministro elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). El instructor especificó en su último auto que tras la declaración de Ábalos, se celebraría una nueva vistilla para evaluar sus medidas cautelares.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "José Luis Ábalos se ha negado a declarar alegando que se sentía indefenso. El exministro de Transportes ha permanecido en la Sala unos 40 minutos, ya que se ha celebrado una vistilla de medidas cautelares del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)".

"Durante la vistilla el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón no ha solicitado prisión provisional y se ha limitado a pedir que se mantengan las medidas cautelares actuales. Es decir, retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio y comparecencias en el juzgado", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Luzón sí ha apreciado cierto riesgo de fuga para Ábalos, matizando que se mitigaba al ser diputado del Congreso , tener arraigo en España y disponer de una fuente de ingresos. Según el fiscal jefe Anticorrupción los indicios delictivos contra el exministro son poderosos y se han reforzado, pero el posible riesgo de fuga se controla con las medidas cautelares fijadas en la actualidad".

"Por su parte, las acusaciones populares representadas en la vista por el PP sí han solicitado prisión provisional incondicional para el exministro de Transportes, o subsidiariamente, eludible bajo fianza de 650.000 euros, al considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas", afirman. Cabe destacar que ahora el magistrado del Tribunal Supremo tendrá que decidir si endurece las medidas cautelares para Ábalos o simplemente las mantiene", apuntan.

En el último informe de la UCO, los investigadores detectaron 95.437 euros desembolsados por Ábalos sin justificación bancaria, entre los que destacaban 20.799 euros de gastos "personales" con cargo a "una fuente de ingresos no declarada". Recordamos que mañana está citado como investigado el exasesor de Ábalos, Koldo García.

El Supremo rechazó la renuncia a su abogado

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, rechazó ayer la renuncia realizada por José Luis Ábalos a su abogado, José Aníbal Álvarez, por considerar que la misma se realiza en fraude de ley. Puente mantenía la declaración de Ábalos para este miércoles y señalaba que, tras ella, se procedería a la práctica de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, el juez mantenía la declaración como investigado del ex asesor de Ábalos, Koldo García, para mañana.

Puente precisaba que en ambas declaraciones la defensa de Ábalos será desarrollada por el letrado José Aníbal Álvarez García, salvo que Ábalos designara a otro, en su lugar, que estuviera en condiciones de asumir este día su defensa. La resolución requería además a Ábalos para que en plazo de tres días hábiles designase nuevo letrado, y subraya que, en caso de no hacerlo, procederá a serle nombrado uno de oficio. Tan pronto como comparezca en la causa el nuevo letrado/a, asumiendo la defensa de Ábalos, se tendrá por efectuada la renuncia y cesará en su función en esta causa especial el letrado José Aníbal Álvarez García, siendo sustituido por el nuevamente designado o asignado de oficio.

