La nueva perla de Yolanda Díaz: Trump pretende "profesar" un castigo a España que va a salirle caro

El Diccionario Yolandés-Español parece que ha añadido una nueva acepción al verbo profesar. Pero sólo lo parece. A los dos ya incluidas por la RAE (tener o mostrar un sentimiento o una actitud hacia alguien o algo —"le profesan cariño, admiración"— y defender o seguir una idea o una doctrina — "profesan su fe abiertamente.") Yolanda Díaz ha pretendido añadir hoy una tercera acepción que quiere significar… no se sabe muy bien qué.

La frase en cuestión de la vicepresidenta del Gobierno de España: "Voy a decirle al señor Trump que el pretendido castigo que quiere profesar (sic) a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos". Entendemos que ha querido decir "imponer", pero a saber...

Yolanda Díaz tiene evidentes dificultades en el manejo del idioma. Así, el pasado 2 de octubre, en una entrevista en la que abordaba el tema de la flotilla pro-Hamás la vicepresidenta dijo: "Tiene que haber coherencia entre el discurso que propició (sic) el presidente del Gobierno la semana pasada en la ONU y nuestras acciones. El buque tenía que dar todo tipo de acompañamiento y seguridad a la flotilla". Entendemos, o no, que quiso decir el gran discurso, de dos minutos, que pronunció Pedro Sánchez, aunque con Yolanda Díaz siempre es difícil saber qué quiere decir.