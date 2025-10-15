Los padres aplauden la retirada de pantallas en las aulas: "Ya tenemos suficiente con intentar limitarlas en casa"

Niños leyendo libros, escribiendo en sus cuadernos o realizando actividades alejados de las pantallas de los ordenadores y tablets que, hasta hace muy poco tiempo, se habían convertido en elementos indispensables en las aulas. Este nuevo curso, millones de alumnos han regresado a las aulas con nuevas normas que prohíben o limitan las pantallas, tanto en las aulas como en los recreos y comedores.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya está vigente el decreto que elimina el uso individual de dispositivos digitales en Infantil y Primaria, mientras que en Secundaria son los propios centros los que deciden el grado de restricción. Estas prohibiciones no son en vano, y es que según los expertos, los dispositivos tecnológicos están perjudicando el rendimiento de los alumnos. El informe PISA 2022 señala que el 33 % de los estudiantes españoles admite distraerse en clase de matemáticas cuando usa dispositivos digitales.

Además, los alumnos que usan poco la tecnología en el aula llevan medio curso de ventaja respecto a quienes la emplean a diario. De hecho, las tres comunidades autónomas que más han integrado la tecnología en las clases son también las que más han caído en los resultados del Informe PISA en la última década.

"Cuánto más tarde tengan móvil, mejor"

Las medidas están generando debate. Por ello, desde Libertad Digital hemos salido a la calle para conocer de primera mano la opinión de las familias. Un padre cree que "está bien, los niños deben aprender socializando y hablando con los padres y profesores y no solo centrándose en lo tecnológico que ahí limitan la atención". Otros coinciden en que la decisión es acertada: "Me parece correcto", señala otro progenitor.

Hay quienes lo celebran con entusiasmo: "Me parece estupendísimo, ya tenemos suficiente con intentar limitarnos nosotros en casa para que no estén todo el día enganchados, pues si los quitan en las aulas, estupendo", comenta un padre a este medio.

También hay voces que piden matices. "Estoy de acuerdo con lo de los móviles, y que estén prohibidos hasta los 16. Con lo de otros dispositivos digitales, creo que se tienen que utilizar con mesura porque es la época en la que estamos viviendo y no puede ser que no utilicen ninguna tablet u ordenador. Se tiene que enseñar también desde pequeños con control", apunta una madre.

¿Y en secundaria?

En Madrid se ha prohibido el uso individual de tablets, ordenadores o móviles en Infantil y Primaria, pero en Secundaria aún existe margen de decisión. Para algunos padres, aplicar la medida a los adolescentes puede resultar más complicado: "Puede ser más complejo por las características de la edad, ya que los jóvenes van tomando sus propias decisiones. Quizás podría orientarse y que se consideren las dificultades que trae en el aprendizaje el uso excesivo de las pantallas. Pero limitarse no sé si es la opción considerando la edad en la que están".

¿A qué edad deben tener móvil?

Según el INE, el 70 % de los niños de entre 10 y 15 años ya tiene un smartphone, aunque los expertos recomiendan esperar a los 16. Muchos padres coinciden en retrasar la edad de acceso. "Yo retrasaré la edad, mi hijo ahora tiene 4 años pero, haciendo una proyección, no quiero que use un móvil hasta los 15 años. No se lo voy a comprar, esto depende de los padres", señala un padre.

Sin embargo, los propios padres reconocen la contradicción: "Como padre considero que debe ser más tarde. De forma incongruente, tienen con 13 y 14 años teléfono los dos que tengo, pero creo que no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es grupos de padres, como están haciendo ya en algunas comunidades autónomas, para que ninguno de ellos tenga móvil y no se deje excluido al que no lo tiene".

¿Más gasto en libros?

Otro de los efectos de estas medidas es el regreso a los libros en papel. Algunos padres reconocen un mayor desembolso económico, aunque lo ven positivo: "Puede ser que haya un mayor gasto, pero creo que el beneficio a largo plazo va a ser mayor que estén todo el día con una pantalla".

Desde la Comunidad de Madrid, algunos subrayan el programa ACCEDE, que facilita libros gratuitos: "No hay diferencia. Pero aunque hubiese, creo que no tiene sentido que estudien con tableta pudiendo estudiar con libros físicos, que a todos como adultos nos gusta más. Me parece genial que retiren las tabletas".

Otra madre subraya la importancia del hábito de escribir: "Me parece muy bien que escriban y que tengan libros, porque así se asimilan bien los conocimientos".

¿Distracción o ayuda?

El debate gira también en torno a si los dispositivos son más una distracción que una herramienta útil. Un padre opina que "dependiendo de la edad puede ser una ayuda, pero en la primera infancia no es un aporte, sino una distracción en el aprendizaje". Otro padre, sin embargo, lo ve más tajante: "Es una distracción para los niños. A algunos les pone incluso agresivos".

Otros apuntan a un uso medido: "En ocasiones puntuales estoy convencido de que la pueden complementar, pero no tengo ninguna duda de que es mucho mayor el perjuicio que les causa, la distracción, etc., que el beneficio que les puede generar".

Una madre añade matices: "Hay veces que sí que facilita a los niños retener conocimientos, pero si se alargan mucho en el tiempo lo que hacen es distraer. Creo que sí puede ser una herramienta de apoyo", declara a Libertad Digital.

La mayoría coincide en que las medidas ayudarán a mejorar la concentración. "Estoy 100% convencido", afirma un padre. Otra madre lo apoya: "Todo lo que se utiliza digitalmente son distracciones y están sobreestimulados. Yo pienso que sí que les va a mejorar muchísimo".

"Está claro que al final los móviles y los aparatos electrónicos son una distracción. Si supieran usarlos bien podrían sacarle más partido, pero eso hay que aprenderlo como todo", señala otra madre a este medio.

Formación digital bajo control

Los propios padres también coinciden en que la solución no pasa solo por prohibir, sino por educar. "Desde pequeños tendrían que tener una hora a la semana para saber cómo manejar y cómo no manejar, dónde poder acceder, cómo buscar y qué cosas tener en cuenta, con qué cosas tener cuidado y con qué cosas no", señala la misma madre. "Deberían tener una educación tecnológica porque al final es fundamental y es en lo que estamos todos", concluye otra madre.