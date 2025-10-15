Los viajes secretos de Ábalos, su hijo y Koldo a Colombia

José Luis Ábalos asegura que carece de recursos económicos. Igualmente ha afirmado que no cuenta con estructura en el extranjero. Pero la UCO ha encontrado ya la pista de inmuebles adquiridos en Perú. En teoría, vinculados a la fundación de Ábalos, Fiadelso, pero que están puestos a propiedad personal del exministro. Pero es más, la UCO ha detectado todo un ir y venir de los Ábalos a Colombia, justo el país desde el que el exnúmero 2 de Sánchez habría recibido dinero hasta fechas recientes remitido por una sociedad o negocios de su hijo, Víctor Ábalos.

"VÍCTOR ÁBALOS habría viajado desde Madrid a Colombia en numerosas ocasiones: 28/11/2016; 29/09/2018; 29/10/2019; 24/04/2019; 21/09/2019; 12/12/2019; 02/02/2020; 19/05/2023; 16/06/2023; 19/09/2023", señala la UCO. "Además, también habría realizado otros viajes en los que iría acompañado de familiares: 08/02/2015 acompañado de su padre, ÁBALOS.

10/11/2015 acompañado de su padre, ÁBALOS. 10/12/2022 acompañado de su padre, ÁBALOS, y KOLDO". Y también aparece más familia: "Así como otras dos personas más del entorno familiar (ANDREA y Rocío ÁBALOS PERLES)" que habrían acudido al viaje del 10 de diciembre de 2022.

La UCO lo resume de la siguiente manera: "Cabe señalar que en varias ocasiones VÍCTOR ÁBALOS ha viajado a Colombia, siendo en diciembre de ese mismo año (2022) cuando lo hizo de manera conjunta con su padre y KOLDO, así como con ANDREA y Rocío ÁBALOS PERLES -hija de ÁBALOS-". Todo ello en un contexto en el que se entremezcla la labor de la trama: "Continuando con otra de las grabaciones realizadas por KOLDO que arroja información sobre la participación de VÍCTOR ÁBALOS en la situación económica de su padre, se considera relevante traer a colación la efectuada el día 23 de noviembre de 2023, durante un encuentro mantenido entre el propio ÁBALOS y KOLDO. Ese día, ÁBALOS expresó a KOLDO que ya no disponía de dinero. Ante tal afirmación, KOLDO le reprochó cómo había podido gastar 470.000€, en el plazo de dos años, sugiriendo que su hijo -VÍCTOR ÁBALOS- debería conservar parte de ese dinero", señala el informe de los investigadores.

En esa conversación, fue el propio Ábalos el que confesó a Koldo los movimientos de dinero:

"A: ¿Qué?

K: Y te vas a Europa ¿no?

A: Yo que sé Koldo... Yo solo sé que no tengo un puto duro ... pero, pero, no sé, que voy con cincuenta euros toda la puta semana, eso sí, los estoy estirando que te cagas

... pero, pero, no sé, que voy con cincuenta euros toda la puta semana, eso sí, los estoy estirando que te cagas K: Pues tu hijo tiene que tener dinero tuyo... por cojones

A: Sí, me va dando mil, cuatro mil... y aun así, aun así, (ininteligible) solamente en alquileres yo me he gastado un huevo... y he estado en Madrid... un huevo... y con más de cincuenta y tantos mil".

A raíz de esta conversación, de hecho, "KOLDO propuso contactar con VÍCTOR ÁBALOS para que le entregara 1.000 € mensuales. El objetivo sería destinar esa cantidad al abono de "la pensión al niño", recoge la UCO en sus informes.

"Desde 2018 hasta 2023, KOLDO abonó la pensión alimenticia de CARLOS, también hijo de ÁBALOS. De acuerdo a la concatenación de indicios que se va a explicar en ese apartado, se desprende que parte de los fondos empleados por KOLDO para sufragar ese concepto provendrían de una fuente de ingresos no declarados", apunta la UCO.

Y el informe judicial destaca que, "habida cuenta de lo anterior, resulta significativo que en el audio referenciado, KOLDO planteara recurrir a VÍCTOR ÁBALOS para este asunto, poniendo de nuevo de relieve la existencia de una reserva de efectivo vinculada a ÁBALOS, que estaría siendo custodiada por su hijo".