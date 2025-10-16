Jucil denuncia la "lamentable" situación de la Guardia Civil en Asturias

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha alertado este jueves de la "lamentable" situación en la que se encuentran los cuarteles que el Instituto Armado tiene en Asturias. Además, consideran que en el Principado las flotas "desfasadas" y las bajas del hasta el 15 por ciento lastran la operatividad del Cuerpo.

El delegado provincial de Jucil en Asturias, Roberto Estrada, ha señalado que actualmente la plantilla no alcanza el catálogo de cobertura deseable para atender las misiones encomendadas, afectando sobre todo a la prevención de la seguridad ciudadana. Razón por la que piden a la Dirección General de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior que tengan en cuenta sus reivindicaciones, cuyo fin es reforzar a los guardias civiles de Asturias "para mejorar la seguridad ciudadana y proteger a los ciudadanos como se merecen".

Flotas "desfasadas" y cuarteles "lamentables"

Según Jucil, a la "grave situación" de personal se suman también importantes deficiencias en los medios materiales y en las infraestructuras de la Comandancia. Por eso solicitan la "urgente renovación de la flota de vehículos, muchos de los cuales están desfasados por el alto número de kilómetros o por su imagen, y que lastran la operatividad". Del mismo modo, considera que el material individual adjudicado es "insuficiente u obsoleto", lo que menoscaba la imagen de la Institución en comparación con otros cuerpos policiales.

"El estado de los acuartelamientos es lamentable; nos encontramos con casos críticos, como las condiciones en Avilés (Bustiello), o el retraso tras retraso en la construcción del nuevo cuartel de Mieres, situaciones que demuestran la falta de inversión y compromiso con las necesidades básicas de la Guardia Civil en Asturias", ha dicho Estrada.

Entre las reivindicaciones de la asociación también se encuentran la equiparación salarial con las policías autonómicas, la implantación del turno 6x6 (similar al que rige actualmente para la Policía Nacional) y el acceso a la jubilación en condiciones equiparables a otros cuerpos policiales. Además, piden el reconocimiento como profesión de riesgo y más medios humanos y materiales para luchar contra la delincuencia.