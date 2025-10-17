El sacerdote Custodio Ballester no irá a la cárcel por criticar al islam: absuelto de un delito de odio

El cura Custodio Ballester no tendrá que ir a la cárcel a pesar de la petición de la fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga, que pedía tres años para él y otras dos personas por supuestas ofensas contra el islam. Según ha informado la Fundación Española de Abogados Cristianos, la Audiencia afirma que no se dan los elementos objetivos o subjetivos del delito, aunque sí califica sus palabras como "claramente ofensivas" o "desafortunadas".

El otro sacerdote, Jesús Calvo, y el editor de "Alerta digital", Armando Robles, también han sido absueltos. En un comunicado, Abogados Cristianos señala que "al no haber habido negación alguna de los mensajes emitidos por parte de los acusados, el debate se ha centrado en si realmente los hechos tenían relevancia penal y encaje jurídico en el delito de odio. Finalmente, y para disgusto de aquellos que deseaban ver a este sacerdote valiente en prisión, se ha concluido que no lo hay. Desde Abogados Cristianos celebramos esta decisión judicial y el fin de este procedimiento, que ha tenido durante varios años en jaque a este hombre (Custodio Ballester) comprometido con la verdad".

La crítica de Ballester

El cura Ballester había alertado en un artículo y en un debate audiovisual sobre la naturaleza violenta del islam. En el artículo en cuestión, publicado en la web Germinans Germinabit, el sacerdote escribía: "No nos engañemos, el islam de hoy y de siempre, que es lo que estamos intentando cohonestar con el cristianismo, con una mano impulsa las obras de caridad, mientras arma la otra mano para aniquilar a todos aquellos que se niegan a reconocer a Alá, y a Mahoma como el último y definitivo profeta de Dios".

Ese párrafo fue considerado por la que fuera fiscal de delitos de odio en Málaga Teresa Verdugo (ahora ocupa el cargo de presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación del Ministerio de Igualdad) como un ejemplo de manual de delito de odio. Cabe recordar que la denuncia partió de una entidad llamada "Musulmanes contra la islamofobia", con sede en Cataluña y en cuya web se han publicado artículos a favor de los talibanes, negando la violencia contra las mujeres en Irán o describiendo la masacre de judíos del 7 de Octubre de 2023 como una incursión transfronteriza.