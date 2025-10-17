Fallece a los 75 años Emilio Rodríguez Menéndez, abogado de casos mediáticos como el de 'El Dioni' o 'La dulce Neus'

El abogado Emilio Rodríguez Menéndez, conocido por su participación en casos judiciales de gran repercusión mediática en España, ha fallecido este jueves en Madrid a los 75 años. Según ha adelantado Telecinco y han confirmado fuentes cercanas al entorno del letrado a la agencia EFE, se encontraba ingresado desde hacía semanas en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, donde finalmente ha fallecido el mismo día de su cumpleaños, el 16 de octubre, en torno a las 20:30 horas.

Nacido en Madrid en 1950, Rodríguez Menéndez se dio a conocer públicamente por representar a personajes como Dionisio Rodríguez, más conocido como 'El Dioni', y Nieves Soldevilla, apodada en los medios como 'la dulce Neus', entre otros clientes envueltos en procesos judiciales muy seguidos por la prensa.

Casos de alta notoriedad pública

A lo largo de su trayectoria, Rodríguez Menéndez defendió a diversas figuras vinculadas a procesos judiciales que captaron la atención pública. Entre los más recordados se encuentra el caso de Dionisio Rodríguez, un guardia de seguridad que en 1989 robó un furgón blindado con 298 millones de pesetas (alrededor de 1,8 millones de euros), convirtiéndose en uno de los episodios criminales más notorios de la época.

También representó a Nieves Soldevilla, conocida como "la dulce Neus", acusada de haber matado a su marido, y a varios policías implicados en la desaparición de Santiago Corella, alias "el Nani". Su cartera de clientes incluyó además a figuras del ámbito del entretenimiento como Antonio David Flores, a quien defendió en su proceso de separación con Rocío Carrasco.

Trayectoria marcada por la polémica

Apodado en ocasiones como "el abogado del diablo", Rodríguez Menéndez no solo estuvo vinculado a casos mediáticos como defensor, sino que también fue protagonista de diversos procesos judiciales en calidad de acusado. En 2006, el Tribunal Supremo lo condenó a diez años de prisión por un delito fiscal cometido entre 1990 y 1993, tras defraudar 1,8 millones de euros.

Durante su estancia en prisión, en 2008, protagonizó una fuga que provocó una investigación interna en el Consejo General del Poder Judicial. Años más tarde, en julio de 2023, volvió a ser condenado, esta vez a cuatro años de cárcel por estafa continuada en relación con un negocio ficticio de compraventa de petróleo.

Además, su nombre estuvo vinculado a la publicación de una entrevista falsa al prófugo Antonio Anglés, principal sospechoso del triple crimen de Alcàsser en 1992, hecho que generó una amplia polémica.

Discreción en sus últimos días

Según la información difundida por fuentes próximas y distintos programas de televisión, Rodríguez Menéndez fue trasladado al Hospital Central de la Cruz Roja después de que los médicos del Hospital La Paz confirmaran que su estado de salud era irreversible. Permaneció ingresado durante al menos una semana, acompañado por su esposa, quien no se separó de él durante su enfermedad.

La familia ha decidido mantener la intimidad en torno al fallecimiento. No habrá velatorio ni tanatorio, según han confirmado los allegados al diario El Debate. Por el momento, no ha trascendido la causa del fallecimiento.