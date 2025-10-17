Investigan al hijo de Isak Andic por la muerte del empresario textil

Los Mossos investigan al hijo de Isak Andic, Jonathan Andic, por la muerte del empresario textil y fundador de Mango, acaecida el 14 de diciembre de 2023. Diez meses después del fallecimiento, la titular del juzgado número 5 de Martorell que instruye el caso ha cambiado la condición judicial del hijo del empresario, que ha pasado de testigo a investigado.

Jonathan Andic acompañaba a su padre en una excursión por las inmediaciones de Montserrat cuando este se precipitó desde una gran altura. Las primeras indagaciones de los Mossos concluyeron que el óbito fue consecuencia de un accidente. Sin embargo, algunas contradicciones en las declaraciones prestadas por Jonathan Andic motivaron el cambio de criterio de los investigadores y de la juez, según ha adelantado el diario El País.

Además de las supuestas incongruencias manifestadas por el hijo del empresario, también ha resultado clave el testimonio de la pareja sentimental de Isak Andic en los últimos años de su vida, Estefanía Knuth, quien habría incidido en las malas relaciones que mantenían padre e hijo.

En un primer momento, la investigación concluyó que Andic, que contaba 71 años, murió al caer por un barranco de unos 150 metros mientras caminaba por detrás de su hijo en una zona de senderismo que conecta las cuevas del Salnitre con el monasterio de Montserrat. El caso se reabrió el pasado mes de marzo y volvió a cerrarse en pocas semanas.

El paso de testigo a investigado ha permitido a los Mossos acceder al teléfono móvil del primogénito del empresario para analizar las fotografías que realizó del lugar desde el que cayó su padre y que en un primer momento negó haber realizado. También dijo que lo primero que hizo fue llamar a los servicios de emergencia cuando en realidad la primera llamada la hizo a la pareja sentimental de su padre.

La familia, por su parte, ha emitido un comunicado en el que muestra su apoyo a Jonathan Andic, que acaba de ser padre, y confía en que la investigación se cierre rápidamente.