Trifulca surrealista en la tertulia de Àngels Barceló: un tertuliano cacarea para silenciar a una compañera

Este viernes se ha vivido un tenso episodio en el programa Hoy por hoy de La SER bajo los mandos de Àngels Barceló. Se trata del momento en el que los tertulianos debatían sobre la no entrada en prisión de José Luis Ábalos ni de Koldo García tras su declaración en el Tribunal Supremo.

Una de las tertulianas, concretamente Berna González Harbour, criticaba el comportamiento que hemos conocido tanto de Ábalos como de Koldo con sus amigas prostitutas. Aunque estaban de acuerdo en que no entrara en prisión, el otro tertuliano, Javier Aroca, decía que "nadie puede ser desprovisto de su escaño" y que "no se da ninguno de los supuestos que la justicia dice" para que se produzca el ingreso en la cárcel. Pero las palabras de González Harbour calificando el comportamiento de los socialistas como "depravado" fueron lo que saltó la chispa y, de ahí, el incendio ante una Barceló que, sin condenar el cacareo de Aroca, intentó mantener a su colaboradora en la mesa cuando esta había dejado sus cascos sobre la mesa y se disponía a abandonar el estudio.

Fue, como se puede ver en el vídeo publicado en X, en el momento justo en el que discutían sobre si "ir de putas" es o no delito, Berna González Harbour dijo a Javier Aroca que "dices que ir de putas no es un delito. Ni tampoco decir "comprar un collar a la puta" o decir "mira tienes a la Ainara, que está bien, está perfecta, y la colombiana..." Todo eso no es delito. Hay cosas peores que un delito y es tratar a las mujeres así, considerar que las mujeres son materia, que puedes comprarlas, que puedes usar ese dinero, que no se sabe de dónde viene, para pagar tríos o quintetos. Es tan depravado, tan vomitivo que hay algo mucho más importante que el delito, que es todo esto. Me palpita el corazón, Aroca", le señaló sentenciando que "hoy me niego a esperar para condenar lo que estamos viendo".

Interrumpir (y así) a una mujer que habla es lo de siempre (desautorización, invalidación y cierto desprecio profesional que aúna el manterrupting) solo que en espacios que no se esperan. Quienes deberían levantarse o ser levantados de esas mesas son ellos. 🫂 @BernaGHarbour pic.twitter.com/0IK2HiefSv — Isabel Valdés (@minisashas) October 17, 2025

Fue entonces cuando se escuchó en antena un "po, po, po" parecido al cacareo de una gallina. "¿Cómo? Oye, me levanto y me voy. ¿Me estás llamando gallina? Me levanto y me voy", reaccionó Berna González Harbour tirando los cascos y el micro a la mesa, levantándose dispuesta a marcharse, mientras Ángels Barceló intentaba hacer que se calmara y sentara para seguir con la tensa tertulia: "Berna, por favor". "Yo ya no debato más. Has cacareado. ¡Esto es un insulto!", continuó Berna González Harbour, mientras parecía que se iba de la mesa. En ese momento Ángels Barceló se fue a publicidad en un intento de mantener el orden pero sin llamar la atención de su colaborador. Momentos después, Aroca dijo que "no he hecho la gallina, pero si le ha parecido eso yo le pido disculpas".

Es en ocasiones así cuando se agradece que la radio también sea televisada porque, aunque está bien escucharlo e imaginarlo, verlo es muy bonito.