El juez investigará la grabación "bomba" del fiscal Stampa sobre las cloacas de Pedro Sánchez

El titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha solicitado al fiscal Ignacio Stampa que aporte su grabación "bomba" sobre las cloacas del PSOE de Pedro Sánchez.

La Fiscalía Provincial de Madrid pidió investigar en los juzgados madrileños a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por posible intento de soborno a dos fiscales, el citado Ignacio Stampa, conocido por haber sido uno de los fiscales de Anticorrupción del caso Villarejo, y al fiscal del denominado 'caso 3%', José Grinda. La cloaca socialista se puso en contacto con este fiscal, que actualmente desarrolla su labor en la Fiscalía Provincial de Madrid, y le ofreció una reunión con Santos Cerdán. Stampa acudió al encuentro organizado por el empresario Javier Pérez Dolset el pasado 7 de mayo y en lugar del entonces nº 2 de Pedro Sánchez apareció por sorpresa Leire Díez. El fiscal grabó la reunión e informó de lo sucedido a su actual jefa, la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra. Posteriormente, la Fiscalía presentó una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez Zamarriego señala que "visto el estado de los autos, y constando en las Diligencias de Investigación Preprocesal 432/2025 de la Fiscalía Provincial de Madrid (folio 226 bis) que el Sr. Fiscal D. IGNACIO STAMPA FUENTE puso a disposición de la referida fiscalía las grabaciones de las conversaciones mantenidas por dicho Fiscal con los investigados en la presente causa, requiérase al mismo por plazo de DIEZ DÍAS para que aporte dichas grabaciones en soporte digital, con los apercibimientos legales".

Fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que "la denuncia de la Fiscalía, basada en la grabación del fiscal Stampa, es una bomba contra Pedro Sánchez. El fiscal acudió al encuentro con la cloaca del PSOE con la mediación de una tercera persona con el pretexto de transmitirle disculpas de instancias gubernamentales por el trato que se le dio durante su última etapa en la Fiscalía Anticorrupción".

Las mismas fuentes consultadas por este diario subrayan que "la conversación mantenida por Leire Díez y Pérez Dolset con Stampa no solo salpicaría a Sánchez y al que fuera su secretario de Organización en el PSOE Santos Cerdán, actualmente en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real por la trama Koldo. También afecta a otras altas instituciones del Estado".

Cabe destacar que según la denuncia que presentó la Fiscalía, en la reunión entre Díez y Pérez Dolset le pidieron a Stampa "información sobre investigaciones sensibles" de la Fiscalía Anticorrupción, así como sobre "supuestas irregularidades de varios funcionarios públicos". La exmilitante del PSOE y el empresario le habrían ofrecido a cambio "ayuda supuestamente gubernamental" en los litigios que mantiene con el Ministerio de Justicia.

La denuncia del Ministerio Público recayó en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid del magistrado Arturo Zamarriego que ya había abierto una investigación penal contra Leire Díez por delitos de cohecho y tráfico de influencias tras la querella presentada por la asociación Hazte Oír. Sin embargo, este rechazó inicialmente investigar los hechos relativos a Stampa y la Fiscalía recurrió esta decisión judicial ante el propio magistrado.

Stampa citado como testigo el 5 de noviembre

El titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, finalmente estimó el recurso de la Fiscalía y acordó hace dos semanas incorporar a la causa las denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda. El juez decidía también ampliar la imputación de Leire Díez al empresario Javier Pérez Dolset y a un periodista.

De esta forma, los fiscales Stampa y Grinda tendrán que declarar como testigos el próximo 5 de noviembre, mientras Leire Díez y Javier Pérez Dolset tendrán que hacer lo propio como investigados el próximo 11 de noviembre.

