Terrorífico mensaje de Pablo Iglesias al PSOE: "Para reventar a la derecha y sus activos ahí nos tenéis"

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias lanzó un incendiario discurso contra la oposición, medios y jueces animando al PSOE a tener "agallas" para "reventarlos". En un evento con otros miembros de su partido, la denominada Uni de Otoño organizada por Podemos junto con el partido Alianza de Izquierda Europea, Iglesias se dirigió al PSOE para decirle que "pueden contar con nosotros" para "reventar a la derecha española y sus activos políticos". "Ahí nos tenéis para llegar a donde sea necesario, pero para eso hay que tener agallas", dijo. En contraposición, afirmó que los socialistas no podrían contar con ellos para votar unos presupuestos con "la agenda de la derecha política catalana y vasca".

En su discurso, Iglesias lamentó la estrategia, dijo, de Sánchez de situarse como única alternativa apelando únicamente al "miedo a Vox", algo de lo que habrán convencido a Sumar pero nunca pasará con la formación morada. Sobre Sumar, también dijo que peca de "pagafantismo" y que los socialistas no podrán contar con los votos de los diputados morados en el Congreso para unos Presupuestos Generales del Estado que "aumentan el gasto militar".

"Genial que hayáis convencido a los de Sumar de esto, pero a nosotros de eso no nos vais a convencer... No nos vais a convencer de que para combatir a la derecha tenemos que dejar de hablar de Ábalos, porque claro eso hace daño al PSOE y entonces viene la derecha; o que tenemos que dejar de decir que el decreto de embargo es una tomadura de pelo porque tiene un asterisco para que sigan pasando armas a Israel; o que tenéis que dejar de decir que el aumento de gasto militar es una locura", enfatizó Iglesias en la mesa titulada 'Poderes más allá de la democracia: cómo hacerles frente'.

Proclamó que ante la ultraderecha ya no vale "el mismo regate" de "decir que viene el lobo" y emplazó al PSOE a que si quiere contar con el apoyo de Podemos para ir "de verdad" a "reventar" a la derecha. "Ahí nos tenéis para llegar donde sea necesario, pero para eso hay que tener agallas", insistió.

Contra jueces y medios

Iglesias aseguró que si uno de los problemas del lawfare son operadores de la derecha judicial, por qué no se hace una reforma del Consejo General del Poder Judicial para que no haya que pactar con el PP su reparto y que la derecha siga controlando, a su juicio, este organismo. "Ay, es que Europa dice no sé qué. ¿De verdad pensáis que Europa os va a salvar de la cárcel cuando estos mandan?", lanzó el exvicepresidente.

También sostuvo que diversos medios de comunicación en España también son agentes del lawfare y se volvió a cuestionar por qué hay que normalizar que haya licencias públicas en manos de grandes grupos mediáticos. "¿O pensáis, amigos del PSOE, que en el pelotón de fusilamiento cuando ganen estos (la derecha) os van a perdonar porque no les tocarais las licencias?", dijo.

Además, mantuvo que en esa supuesta guerra judicial actúan además de jueces periodistas "motivados políticamente", así como poderes empresariales que controlan medios de comunicación. Es más, Iglesias afirmó que a Podemos "no le reventó" PP ni Vox, sino las "brigadas patrióticas" en las estructuras del Estado, jueces con "posición intocable" y los grandes medios de comunicación. De hecho, deslizó que magistrados como Manuel Marchena o Juan Carlos Escalonilla tienen más poder que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otros dirigentes del PP como Cayetana Álvarez de Toledo.