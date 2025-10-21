La denuncia de Stampa salpica a Sánchez, Bolaños y García Ortiz: "El presidente había dado orden de limpiar sin límite"

Libertad Digital publica en exclusiva la denuncia efectuada por el fiscal Ignacio Stampa ante la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, sobre la reunión que mantuvo el pasado mes de mayo con los integrantes de la cloaca de PSOE Leire Díez y Javier Pérez Dolset. La denuncia salpica al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el ministro de Justicia Félix Bolaños, al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y al que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

"El día 30 de abril una persona de mi confianza me trasladó el interés del Gobierno de la Nación en contactar conmigo con el fin de disculparse, al entender que se me dispensó un comportamiento injusto con ocasión de mi salida de la Fiscalía Anticorrupción en el mes de octubre de 2020. Sorprendido por lo transmitido, pregunté de parte de quién llegaba el mensaje, en nombre de quién se pretendía concertar el encuentro y con quién se celebraría, habiéndoseme contestado que la reunión se mantendría con la persona que actuaba como intermediaria, el empresario D. Javier Pérez Dolset, así como con el Secretario de Organización del PSOE, D. Santos Cerdán, quien lo haría en nombre del Gobierno", apunta.

"Fue Doña Leire quien, de inicio, excusó la ausencia de D. Santos Cerdán, afirmando que le trasladaría después todo lo que se dijera y, a mi pregunta inmediata sobre quién era ella, contestó que se trataba de un encuentro en "la más estricta confidencialidad" y que ella era "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto". A mi pregunta subsiguiente de "¿detrás de qué?", contestó que se trataba de "las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción", señala Stampa.

"La reunión duró más de tres horas y durante todo ese tiempo pretendieron demostrar tener un conocimiento profundo de diversos sumarios de interés para el Gobierno y que vienen siendo noticia en prensa desde los últimos meses o incluso años. Alguno de esos asuntos, como el denominado "Caso Hidrocarburos" o "Caso Begoña", me son absolutamente ajenos", afirma el fiscal.

"Si bien no se me propuso realizar ninguna actuación de naturaleza delictiva de forma directa, sí se me preguntó en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades que yo pudiera conocer de los tres funcionarios para los que dirigieron sus continuas y más graves críticas: los Fiscales Anticorrupción: Alejandro Luzón y José Grinda y el Magistrado Manuel García Castellón. Respecto del Sr. Grinda pretendían sacarme información o algún comentario que le desprestigiara mientras me hablaban de algunas intervenciones procesales suyas y, con especial saña y mal gusto, de otras supuestas y sórdidas actuaciones personales", denuncia el escrito.

"Cuando, además de para qué me llamaban, pregunté por qué ahora, el Sr. Pérez Dolset expresó que "cuando salió la imputación de Begoña, Leire le llamó porque el presidente había dado orden de limpiar, sin límite" y que "la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente". También pregunté quién conocía e iba a conocer la reunión, especialmente interesado por el Fiscal General del Estado, a lo que se me contestó por Doña Leire que lo sabría más adelante, que éste se sentiría más fuerte en este momento en el asunto por el que se encuentra actualmente investigado en el Tribunal Supremo junto a mi fiscal jefe inmediata, sobre quien también me pidieron opinión, y que se resolverían mis litigios aún en trámite con el Ministerio de Justicia por actos del actual y la anterior Fiscal General del Estado.

Igualmente me contestó que lo sabría "el jefe del fiscal general, respuesta que dio lugar a que le preguntara si se refería al Ministro de Justicia o al Presidente del Gobierno, respondiéndome que "ambos".

El fiscal general "va a saber lo que tiene que hacer"

Stampa continúa su relato: "Me llamó horas después para comunicarme que ya había hecho gestiones y que se resolverían muy pronto mis contenciosos con la administración, lo cual agradecí por mera cortesía, recordando al tiempo que seguía sin saber el objetivo de la reunión y su contacto, así como que yo no les había solicitado nada y que todo lo que desde el Gobierno se quisiera terminar, como parte demandada, no lo sería por ellos mismos, sino en cumplimiento de resoluciones judiciales, tras haber obtenido yo previamente la satisfacción de mis pretensiones ante los tribunales. Lo más sorprendente fue que, seguidamente, me informó de que se iban a tomar todas las medidas necesarias para que "las cosas fueran mejor" de manera que yo volviera a asumir el despacho del "Caso Tándem" y que ella hablaría con el fiscal D. Miguel Serrano para continuar juntos como en la etapa inicial".

"Tras afirmar que eso era lo que a ella le gustaría, le pregunté si ella hablaba conmigo porque alguien más quería que eso fuese así, a lo que me contestó "siempre es así". Volví a preguntar si sus intenciones las conocía el Fiscal General y me dijo: "va a saber lo que tiene que hacer" concluye.

