El Tribunal Supremo sentenció en marzo de 2022 que el Ministerio del Interior está obligado a contratar un seguro de responsabilidad civil para los efectivos de la Guardia Civil. El objetivo es que los agentes no tengan que responder con su propio patrimonio antes daños personales o materiales que pudiesen causar de forma accidental a un tercero mientras realizan sus funciones profesionales.

El fallo del tribunal, que se produjo después de una denuncia de la Unión de Oficiales, una de las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de la Guardia Civil, fue presentada porque Interior se negaba a adquirir este tipo de seguro para sus agentes, pese a que lo exige el artículo 30.2 de la ley orgánica que regula los derechos y deberes de los miembros del Instituto Armado.

El artículo dice lo siguiente: "La administración concertará un seguro de responsabilidad civil, u otra garantía financiera, para cubrir las indemnizaciones, fianzas y demás cuantías derivadas de la exigencia de responsabilidad de cualquier naturaleza a los Guardias Civiles, con motivo de las actuaciones llevadas a cabo por parte de los mismos en el desempeño de sus funciones o con ocasión de las mismas, en los términos que reglamentariamente se establezcan".

Sin embargo, tres años después de la sentencia que obligaba al departamento de Fernando Grande Marlaska a contratar ese seguro y diez años después de que ese artículo 30.2 fuese incluido en la ley –se hizo en el año 2015–, los agentes del Instituto Armado siguen sin contar con un seguro de responsabilidad civil. Muchos lo han contratado por su cuenta o lo tienen a través de las asociaciones profesionales a las que pertenecen, pero no a través de Interior.

Es por ello que la Unión de Oficiales ha anunciado que ha pedido al Tribunal Supremo una petición de cumplimiento forzoso de la sentencia 291/2022 de 8 de marzo para que el alto tribunal obligue al Ministerio del Interior a que contrato el citado seguro de responsabilidad civil para los agentes y, además, a cumplir con la ley en vigor.