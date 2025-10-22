La acusación popular unificada personada en la trama Koldo ha reclamado al Tribunal Supremo que exija los movimientos de Caja del PSOE desde el año 2017 antes de que se celebre la declaración del exgerente socialista Mariano Moreno la próxima semana.

El magistrado Leopoldo Puente acordó este lunes citar a declarar como testigos el próximo 29 de octubre al citado exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una trabajadora de la Secretaría de Organización del mismo partido, Celia Rodríguez, en relación con los pagos en metálico efectuados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En un escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la acusación popular señala que "al respetuoso entender de esta parte, el adecuado desarrollo de las diligencias de investigación acordadas por ese Excmo. Sr. Magistrado Instructor exige conocer, con carácter previo, determinados particulares acerca de los procedimientos de reembolso de gastos seguidos por el PSOE, en general, y respecto de los Sres. Ábalos Meco y García Izaguirre, en particular, de indudable interés para las presentes actuaciones".

"Solo de ese modo puede asegurarse el aprovechamiento pleno de las declaraciones testificales señaladas a los fines de la presente Causa Especial, en la que todavía deben esclarecerse los orígenes de las fuentes de efectivo de los Sres. Ábalos Meco y García Izaguirre referenciadas en el Atestado de la UCO 157/2025. Todo ello, en aras de alcanzar una comprensión completa de la información ya remitida por el PSOE, de las fuentes de ingresos de los investigados y del propio atestado, cuestiones, todas ellas, de sumo interés para las declaraciones acordadas y, por ende, para esta causa", añade.

"Entiende respetuosamente esta parte que el aseguramiento del buen fin de las diligencias antedichas exige contar con un mínimo soporte documental que ilustre la gestión de los flujos de efectivo realizada por el PSOE en el período objeto de investigación. Contar con documentación que ilustre estas cuestiones enriquecería sin duda las declaraciones de Dña. Celia Rodríguez Alonso y D. Mariano Moreno Pavón y facilitaría su posterior valoración", apunta el escrito.

"Todo ello, sin perjuicio de que pudieran deducirse los correspondientes testimonios para la eventual investigación de esos hechos si fuera necesario, tal y como refiere ese Excmo. Sr. Magistrado Instructor en la ya citada Providencia de 20/10/2025", subraya.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 776.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la acusación popular unificada interesa que se requiera al PSOE para que aporte, con carácter urgente y con anterioridad al próximo 29/10/2025, la siguiente documentación:

Movimientos de bancos a Caja desde el año 2017 que incluya todos los movimientos de ingreso en la Caja desde cuentas bancarias, no solo el resumen anual, sino el detalle de cada uno de los movimientos de ingreso en la Caja del Partido.

⎯

Movimientos de salidas de Caja, conceptos a que obedecen y perceptores de todo el dinero que llegó a la Caja desde el año 2017.

⎯

Normativa en vigor para el reembolso de gastos desde 2017 y todas sus modificaciones posteriores, si las hubiere.

⎯

Política de conservación de documentación contable y financiera en vigor en el PSOE.

