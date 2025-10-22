El PSOE quiere formar a todo el personal sanitario para que hable en la lengua regional de cada comunidad autónoma

El PSOE está dispuesto a satisfacer a los separatistas en todas sus exigencias. Y, puesto que los socios nacionalistas de Pedro Sánchez se han empeñado en que todos los servicios, principalmente los básicos -sanidad, educación, servicios sociales-, se sometan a la inmersión en las lenguas regionales, el partido de Pedro Sánchez ha empezado a poner en marcha la maquinaria para que todo el personal pueda prestar esos servicios en las lenguas autonómicas.

El plan presentado por el PSOE pretende "promover, en coordinación con las comunidades autónomas con lengua cooficial, planes de formación lingüística dirigidos a los profesionales sanitarios, con el objetivo de mejorar su capacidad de atención en la lengua propia del territorio". También "fomentar la integración de la formación en lenguas cooficiales dentro de los programas de actualización y capacitación continua del personal sanitario, garantizando su acceso de manera gratuita y voluntaria".

El PSOE quiere, además, "impulsar acuerdos con universidades y colegios profesionales, en coordinación con las comunidades autónomas con lengua cooficial, para incorporar módulos específicos sobre competencia lingüística en las lenguas cooficiales dentro de la formación de grado y posgrado en Ciencias de la Salud". Adicionalmente, exige "apoyar el desarrollo de materiales didácticos, recursos digitales y programas de formación adaptados a las necesidades del personal sanitario, facilitando su aprendizaje

de manera flexible y compatible con su actividad asistencial". Y, por último, "evaluar de forma periódica la implementación y efectividad de estos planes formativos, con la participación de los profesionales sanitarios y las administraciones autonómicas, para garantizar su utilidad y adaptación a la realidad de cada territorio".

Traducido: todo lo que haga falta para convertir en imposible la prestación de servicios básicos en ninguna lengua que no sea la regional.

El PSOE afirma que "el acceso a la sanidad pública en condiciones de equidad y calidad es un derecho fundamental que debe garantizarse a toda la ciudadanía. Una comunicación efectiva entre pacientes y profesionales sanitarios es clave para un diagnóstico preciso, una atención adecuada y un trato humanizado". Y que, por ello, "en los territorios con lengua cooficial, la atención sanitaria en la lengua materna de los pacientes no solo es un derecho reconocido en los Estatutos de Autonomía, sino también un factor determinante para la seguridad y el bienestar de las personas atendidas".

Es más, afirma que "la falta de conocimiento suficiente de la lengua cooficial por parte de algunos profesionales sanitarios puede suponer una barrera en la asistencia, generando incomprensión en el paciente, dificultades en la transmisión de síntomas o instrucciones médicas y, en consecuencia, una merma en la calidad del servicio". Y "esta situación se acentúa en ámbitos como la atención primaria, donde la comunicación cercana con el paciente es fundamental, así como en servicios de salud mental, pediatría o geriatría, donde la capacidad de expresión en la lengua propia puede influir de manera significativa en la confianza y la efectividad del tratamiento".

Por ello, "para garantizar un acceso sanitario igualitario y sin barreras lingüísticas, es necesario impulsar planes de formación que permitan a los profesionales adquirir o mejorar sus competencias lingüísticas en las lenguas cooficiales del territorio donde ejercen", defiende el PSOE. "La implementación de estos planes debe basarse en criterios de voluntariedad, adaptabilidad y reconocimiento profesional, asegurando que los sanitarios dispongan de recursos suficientes para formarse sin que ello suponga una sobrecarga en su labor asistencial", añaden los socialistas.