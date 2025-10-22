El PP denuncia la "vergonzosa inacción" de Page ante el colapso de las mamografías en Castilla-La Mancha

El cribado de detección de cánceres como el de mama sigue dando de qué hablar estas semanas, aunque ahora la polémica se traslada a otra comunidad autónoma diferente a la andaluza. En los últimos días, varios medios de comunicación han alertado que en Castilla-La Mancha, concretamente en la localidad toledana de Talavera de la Reina, hay más de 2.500 mujeres que esperan una cita para una revisión mamaria desde hace 5 meses. La razón radica en que el centro sanitario de carácter privado que atendía a las pacientes y gestionaba en este municipio los resultados cerró de manera repentina el pasado 31 de mayo de 2025 por cuestiones económicas.

Desde entonces hasta ahora, no hay ningún centro disponible en Talavera de la Reina que pueda gestionar un calendario de citas a las mujeres que esperan un resultado concluyente o a afectadas por la propia enfermedad que viven con el terror que supone padecer un cáncer así. Desde el Gobierno que dirige en esta región el socialista Emiliano García-Page han asegurado que ninguna mujer se quedará sin cita, pero asume que la lentitud de concertar un nuevo contrato a un nuevo centro ha tardado demasiado.

Duras críticas del PP que piden explicaciones

El Partido Popular ya ha alzado la voz contra este problema que, recordemos, es competencia de la Junta de Castilla-La Mancha. El pasado martes, la portavoz parlamentaria de los populares en esta comunidad, Carolina Agudo denunció la "vergonzosa inacción" del ejecutivo de Page que, pese a conocer desde el mes de mayo el cierre del centro privado donde se realizaban estas pruebas, "no hizo absolutamente nada".

Por su parte, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio ha confirmado a los micrófonos de EsRadio que ha enviado una carta al presidente manchego para que informe del número exacto de mujeres afectadas y establezca así un calendario de citas pendientes. "Nos gustaría que nos explicaran cómo se va a gestionar este problema, porque es una competencia de la Junta. En estos momentos, están las mujeres que tienen sus citas en octubre-noviembre-diciembre y que van a coincidir con las que no han sido cribadas. Por eso es fundamental establecer un calendario de citas", ha explicado el alcalde de la ciudad a EsNoticia.

Viajar 117 kilómetros para una mamografía

El primer edil de Talavera de la Reina también ha confirmado que ha estado en contacto con varias afectadas por el parón temporal de las citas médicas en este cribado. A pesar de que no ha querido revelar nombres, puesto que se han mantenido en el anonimato, José Julián Gregorio ha revelado el caso de varias mujeres que se han tenido que desplazar hasta 117 kilómetros de su casa para hacerse una mamografía.

"Existe una enorme preocupación al respecto. Conozco mujeres que se han tenido que desplazar hasta un centro privado en Madrid, porque, evidentemente, son muchos meses que han tardado en dar una respuesta a algo que ha ocurrido", ha detallado Gregorio. El alcalde talaverano también ha recalcado que no piden otra cosa que "explicaciones al respecto" y espera que pronto se establezca el calendario de citas que ha solicitado al gobierno regional.