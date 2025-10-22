Yolanda Díaz culpa al PP de sus escasas capacidades oratorias

Los lapsus de Yolanda Díaz son casi diarios, a cada cual más hilarante. En la Sesión de Control en el Senado del martes por la tarde tuvo dos en menos de un minuto. En primer lugar, ha atribuido una frase "a un dirigente del PP" que en realidad corresponde a la exministra socialista Carmen Calvo. "¿Usted se acuerda, señora García, de una frase que profirió alguien en España que decía "el dinero público no importa que no es de nadie"? Fue un dirigente del Partido Popular", ha dicho la vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez generando la burla y los aplausos en la bancada popular. Las risas en la Cámara Alta se deben a que esa frase la dijo en realidad la socialista Carmen Calvo en 2004, cuando ejercía como ministra de Cultura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En este marco, el presidente del Senado, Pedro Rollán, se vio obligado a paralizar el turno de palabra de la ministra y, una vez calmada la bancada del PP, la vicepresidenta ha proseguido con un discurso un tanto inconexo. "Queda Gobierno de corrupción para rato; sigan así y no gobernarán jamás", ha apostillado Yolanda Díaz, en un nuevo lapsus que ha vuelto a provocar las risas y los aplausos de los populares.

Para salir al paso del mismo, Yolanda Díaz ha grabado un vídeo en TikTok en el que justifica su nuevo lapsus —del que ella misma se ríe o hace que se ríe— en la actitud del PP en el Senado. Según la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, "es imposible tomarse en serio las sesiones de control. Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos". En su opinión, la portavoz del PP, la señora García, "se toma de choteo" la corrupción. "Los gritos, las algarabías… realmente es imposible hablar en el Senado. Son unos maleducados". Y a continuación trata de explicar qué es lo que quiso decir antes de cometer el hilarante, y sincero, lapsus.

Eso sí: en el vídeo de TikTok se olvida del primer lapsus: el de atribuir a un dirigente del PP la frase de Carmen Calvo de que el dinero público no es de nadie.