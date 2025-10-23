El Supremo quiere procesar a Ábalos y Koldo por la pieza principal de la trama Koldo antes de Navidad

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quiere procesar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por la pieza principal de la trama Koldo antes de Navidad.

Puente citaba este lunes como testigos para el próximo 29 de octubre al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a la trabajadora de la Secretaría de Organización del mismo partido, Celia Rodríguez, en relación con los pagos en metálico efectuados a Ábalos y Koldo. Además, en septiembre acordó dividir la causa en dos. Por un lado, la parte principal del caso sobre los contratos de material sanitario durante la pandemia del COVID-19 y otros asuntos relacionados; y por otro lado, el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública. En esta pieza también tendría cabida la presunta financiación irregular del Partido Socialista.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el magistrado Leopoldo Puente se ha fijado como objetivo cerrar la investigación de la pieza principal de la trama Koldo antes de Navidad. A falta de practicar algunas diligencias, la investigación se da por agotada. Previsiblemente, en dicha pieza se acordaría el pase a procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, de Ábalos, Koldo y del empresario Víctor de Aldama".

"Una vez el magistrado Leopoldo Puente acuerde los procesamientos, no se descarta que el instructor convoque una nueva vistilla de medidas cautelares. En dicha vista, la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón podría cambiar de criterio y solicitar el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo para mitigar el riesgo de fuga, a solo unos meses de la celebración del juicio", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por Libertad Digital afirman que "la investigación sobre el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública se encuentra en una fase inicial. En el auto de ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el magistrado Leopoldo Puente advirtió de futuras imputaciones de personas físicas y jurídicas. En este último grupo se situarían las empresas salpicadas por la trama, pero también el PSOE. Además, la UCO está elaborando actualmente el informe patrimonial sobre Santos Cerdán".

El magistrado del Supremo aludía este lunes en una providencia a "la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del Partido Socialista Obrero Español en favor de don José Luis Ábalos Meco o de don Koldo García Izaguirre, que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político en esta causa especial como pagos en metálico efectivamente realizados a ambos (más allá de algún posible "descuadre", respecto de los que sí aparecen contenidos en dicha información, de mínima importancia económica)".

Según el instructor, las comunicaciones analizadas "permiten establecer una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos" facilitadas por el partido político; pero, en otras ocasiones, "no se ha podido confirmar dicha correspondencia", quedando las cantidades supuestamente entregadas reflejadas solamente en las mencionadas conversaciones, pero no en la información proporcionada por el PSOE.

Cuenta atrás para la imputación de PSOE

Tal y como publicó este diario, la imputación del PSOE por financiación ilegal como persona jurídica se da ya por hecho en el Tribunal Supremo y solo es cuestión de tiempo. El magistrado Leopoldo Puente, previsiblemente, abra una pieza separada para investigar este asunto. Posteriormente, deberá decidir sobre la escindibilidad (la posibilidad de separar o diferenciar elementos de un tipo penal o de una conducta delictiva para investigarlos de forma independiente) o no de los hechos para investigarlos en la trama Koldo o por separado.

El instructor podría decidir que la financiación ilegal del PSOE es escindible de la trama Koldo y por lo tanto, deducir testimonio y que estos hechos se investiguen por reparto en la Audiencia Nacional o incluso en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla de Madrid.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com