El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha fichado a Consuelo Castro, la que fuera jefa de la Abogacía General del Estado, para que le defienda en el juicio que se celebrará el próximo mes de noviembre en el Tribunal Supremo tras ser acusado de un delito de revelación de secretos por la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Consuelo Castro, que fue apodada como ‘la cubana’ por su tendencia izquierdista cuando fue abogada general del Estado completará el equipo jurídico del fiscal general, ya que cuenta con otro abogado del Estado, Iñaki Ocio. La decisión ha sido adoptada por la propia Abogacía General del Estado.

Consuelo Castro fue nombrada jefa de los servicios jurídicos del Estado a propuesta de la que entonces era ministra de Justicia, Dolores Delgado, y fue quien decidió cambiar la acusación contra los golpistas del 1-O de rebelión a sedición, que suponía menores penas de cárcel.

Además, tomó la decisión de relevar a Edmundo Bal, que en aquel momento era el jefe de Penal de la Abogacía General del Estado alegando pérdida de confianza. Éste fichó posteriormente por Ciudadanos y se convirtió en diputado.

Consuelo Castro se licenció en derecho en 1987 en la Universidad Complutense de Madrid e ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 1989. Ha ejercido buena parte de su carrera profesional en Galicia donde fue Abogada del Estado de la citada comunidad autónoma de 2007 hasta 2018, fecha en la que fue nombrada Abogada General del Estado.

Con anterioridad, fue jefa de los servicios jurídicos del Estado en La Coruña, ciudad en la que ya venía ejerciendo como Abogada del Estado desde 1992. Dentro de sus competencias también ha trabajado como jefa del servicio jurídico regional de la Agencia Tributaria en Galicia y como abogada del Estado del Ministerio de Sanidad.

Uno de los juicios más conocidos en los que participó en la defensa del Estado fue el juicio del 'Prestige', el buque que se hundió frente a las costas de Galicia y causó un desastre ecológico impregnando de chapapote toda la costa.

Entre 2016 y 2021 formó parte, como representante de España, del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y migración del Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ostentando desde el año 2018 la Vicepresidencia.

