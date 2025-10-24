Aparatoso incendio en una nave de conservas en Santoña

Los servicios de emergencias tratan de extinguir un incendio declarado a primera hora de la tarde de este viernes en una conservera de Santoña, Cantabria, que ha generado una gran columna de humo visible desde todo el entorno. En principio, parece que no hay heridos, según informa el 112, que ha recibido el aviso del incendio pasadas las 15:30 horas.

Se han movilizado hasta el lugar a bomberos del Gobierno regional, de Castro Urdiales y de Santander, 061, Policía Local y Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Santoña ha solicitado a los vecinos que cierren las ventanas de sus hogares para evitar la entrada de humo y que no se acerquen a la zona.

El alcalde, Jesús Gullart, ha señalado que el incendio está "en plena ebullición" y que la columna de humo negro es "muy densa, muy baja y muy tóxica". Además, el viento está llevando el humo hacia el pueblo, por lo que ha pedido extremar la precaución.

La nave, que pertenece a Conservas Crespo, cuenta con depósitos de aceite, según ha explicado el regidor.