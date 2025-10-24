Tensión en el CISNS: País Vasco y las CCAA del PP se levantan de la mesa y plantan a Mónica García

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, junto con los consejeros de Sanidad del Partido Popular, y el consejero de Salud del País Vasco, han abandonado la sesión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado en Zaragoza después de leer un comunicado en el que denuncian "la utilización partidista y sectaria" de este órgano por parte del Gobierno.

El Ministerio de Sanidad había convocado de forma extraordinaria a las comunidades autónomas para abordar la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer y un acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer, entre otros asuntos, en plena polémica por la negativa de los gobiernos autonómicos del PP a enviar datos sobre sus programas de cribado de cáncer, tras los fallos detectados en Andalucía.

"Denunciamos la utilización partidista y sectaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por parte del Gobierno", arranca el comunicado de los populares. "Nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder, situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud".

Los consejeros denuncias que el CISNS se ha transformado en un "instrumento de imposición y confrontación", donde el Ministerio actúa de forma "unilateral", ignorando las aportaciones de las comunidades y "vulnerando" el reglamento que regula su funcionamiento.

"En lugar de convocar reuniones extraordinarias cuando surgen discrepancias técnicas, el Ministerio impone sus decisiones de manera autoritaria, desvirtuando los acuerdos alcanzados en las ponencias y comisiones técnicas", señalan.

Como ejemplo de esta "deriva" los consejeros populares aluden a la "manipulación unilateral" de los acuerdos adoptados por la Ponencia de Cribados en el mes de abril. "Pese a lo acordado en dicho foro técnico, el Ministerio aun no ha puesto a disposición de la comunidades autónomas la herramienta imprescindible para la gestión de los datos, estando los indicadores en fase de revisión actuando de forma interesada, partidista y en contra del propio Sistema Nacional de Salud". "En lugar de buscar una solución consensuada, la ministra ha optado por imponer su criterio, vulnerando los principios de respeto y colaboración que deben regir este órgano", lamentan

"Asimismo, llama la atención la actitud del Ministerio en relación con los programas de cribado de cáncer de mama". Y es que, "en lugar de apoyar, reconocer y promover su desarrollo, el Ministerio se ha situado frente a las comunidades autónomas y frente a las mujeres, intentando sacar rédito político de un asunto que debería ser un punto de unión y orgullo compartido".

Mención especial, añaden, merece la situación en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, "donde el Ministerio no asume su responsabilidad. Este comportamiento demuestra una vez más el uso partidista que el Gobierno está haciendo de la salud pública".

Más información en unos minutos.