Las trabas de Conde-Pumpido para amnistiar a Puigdemont: el TJUE y la primera ponencia sobre la malversación de Macías

El presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido tendrá que hacer frente a dos principales trabas para amnistiar al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont: la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de amnistía del 1-O y la primera ponencia para resolver un recurso sobre la malversación en el golpe recaída en el magistrado conservador José María Macías.

Carles Puigdemont ha convocado este lunes en Perpiñán (sur de Francia) a la dirección de su partido Junts para fijar su estrategia con el Gobierno de Pedro Sánchez. Todo ello, tras las últimas advertencias de su portavoz Miriam Nogueras la semana pasada en el Congreso de los Diputados donde afirmó que "habría que hablar menos del cambio de horario y más de la hora del cambio". Además, en las últimas horas Puigdemont no descartaba unna moción de censura instrumental con candidato pactado si no hay elecciones.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "la resolución del TJUE para resolver la primera cuestión prejudicial contra la aplicación de la Ley de amnistía del 1-O previsiblemente se conocerá entre enero y febrero de 2026. Dicho proceso está en curso y para el 13 de noviembre se espera el dictamen clave del abogado general de la UE que no es vinculante pero suele orientar la sentencia posterior del tribunal europeo".

"No se descarta que Conde-Pumpido para cumplir su compromiso con Pedro Sánchez busque una argucia legal para no acatar la decisión del TJUE y amnistiar igualmente a Puigdemont. No obstante, el ritmo para resolver los recursos también estará controlado por el presidente del TC en función de las necesidades políticas del Ejecutivo socialista", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "los recursos sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación se dividen en los presentados por golpistas del 1-O condenados y en los golpistas procesados huidos. En primer lugar se estudiarán previsiblemente los de los golpistas condenados y la primera ponencia sobre el exconsejero catalán Jordi Turull ha recaído en el magistrado conservador José María Macías. Además, la primera ponencia sobre los golpistas procesados huidos, en este caso el exconsejero Lluís Puig, ha recaído también en un magistrado conservador del TC, César Tolosa".

"En el TC cuando se estudian recursos sobre un mismo asunto, la resolución del primer recurso marca la línea de los demás. Por lo tanto, la ponencia de Macías sobre Turull será clave. Previsiblemente, la mayoría izquierdista de magistrados capitaneada por Conde-Pumpido no esté de acuerdo con los argumentos que presente Macías para rechazar el recurso y acabe imponiéndose. Cabe destacar que la ponencia sobre el recurso de Puigdemont ha recaído en la magistrada izquierdista Laura Díez", afirman.

"En el Constitucional se da por hecho que Conde-Pumpido aprovechará la mayoría izquierdista para amnistiar a Puigdemont y acabar su ‘trabajo’ pactado con Pedro Sánchez. No obstante, tras las críticas recibidas en los últimos meses, moverá los hilos por detrás para no exponerse él directamente", concluyen.

Segundo aval a la Ley de amnistía

El Pleno del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido volvía a principios de este mes a avalar mayoritariamente la Ley de amnistía del 1-O elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez, al resolver la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala Penal del Tribunal Supremo.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado conservador Ricardo Enríquez Sancho, estimaba parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad del Alto Tribunal, aunque seguía la línea marcada por la primera sentencia sobre la amnistía que dictó el Constitucional el pasado 26 de junio. El TC rechazó las alegadas vulneraciones del principio de arbitrariedad, de igualdad y prohibición de discriminación y de seguridad jurídica. Dicha sentencia contó con los votos particulares de los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa.

