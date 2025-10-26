Una nueva manifestación recorrió este sábado por la tarde el centro de la ciudad de Valencia para reclamar, en el primer aniversario de las inundaciones por la DANA en las que murieron 229 personas, que el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, asuma responsabilidades y dimita. Se trata de la duodécima marcha convocada desde entonces por asociaciones de afectados y entidades cívicas, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia. 50.000 personas participaron en la misma según los datos aportados por la Delegación del Gobierno, 32.000 según la Policía Local.

La manifestación, encabezada por varios tractores y una muixeranga, partió de la plaza de San Agustín bajo el lema "Mazón dimisión". Detrás, otra pancarta con la frase "I ara totes alcem la veu. Per qui ja no pot alçar-la" recordó a las víctimas de la riada. Los asistentes corearon consignas como "El president a Picassent", "Mazón culpable" o "Ni oblit ni perdó", y portaron carteles con mensajes de denuncia y fotografías de las personas fallecidas.

Las asociaciones reclaman "verdad, justicia y responsabilidades"

La presidenta de la Asociación de Víctimas de la DANA, Mariló Gradolí, declaró que, un año después del temporal, "aún no se sabe qué estaba haciendo Carlos Mazón aquella tarde" y reclamó "verdad por todas las víctimas y justicia, tanto judicial como política y social".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29O, Rosa Álvarez, afirmó que "las familias siguen sin poder iniciar su duelo" y pidió que el presidente de la Comunidad Valenciana "asuma responsabilidades". "No solo pedimos su dimisión, sino también justicia por las vidas perdidas", señaló.

Otras personas afectadas, como Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la DANA, reprocharon a Mazón su "negligencia e incompetencia" y criticaron que "no ha estado a la altura de las circunstancias".

Reivindicación y memoria

Durante la manifestación se repitieron mensajes en recuerdo de las víctimas y en demanda de medidas de prevención ante futuras emergencias. "La memoria también es una forma de reivindicación", resumió Gradolí.

Al finalizar el recorrido, los participantes guardaron un minuto de silencio en la plaza de la Virgen en homenaje a las 229 personas fallecidas.