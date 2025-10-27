La explosión de un bidón con productos químicos deja tres heridos, dos de ellos críticos

Los bomberos confirman que la explosión en la nave de una empresa de tratamiento de residuos sanitarios de Socuéllamos en Ciudad Real, que ha dejado tres personas heridas, se ha originado en un bidón que contenía productos químicos. Ese ha sido el origen, ha confirmado el jefe del parque de Bomberos de Alcázar y Tomelloso, Rafael Fernández del Hierro, que ha señalado también que de momento lo que se desconocen son las causas por las que se ha producido la explosión.

Primeros datos de un suceso que ha tenido lugar a las 8:51 horas en una nave de la calle Dinamarca situada en el polígono industrial "El Llano" del municipio ciudadrealeño y que ahora está bajo investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Según Fernández del Hierro la explosión ha provocado una deflagración que ha causado quemaduras a los tres de los cinco operarios que en ese momento estaban trabajando en la nave. Además ha desatado una onda expansiva que ha roto por sobrepresión los cristales de las zonas superiores y ha hecho deformaciones en la puerta, aunque no ha generado un incendio.

En estado crítico dos de los heridos

De los tres operarios que han sufrido quemaduras, dos de ellos han tenido que ser trasladados en helicópteros medicalizados hasta el hospital. Ambos, un hombre y una mujer, se encuentran en estado crítico. El primero en el Hospital de La Paz de Madrid, y la segunda en el Hospital de Ciudad Real.

El tercero de los heridos, un hombre de 58 años, ha resultado herido grave y ha sido trasladado en una UVI al Hospital de Albacete.

Hasta el lugar del suceso se ha trasladado José Luis Alarcón, presidente del Grupo Athisa del que forma parte la empresa en la que se ha producido la explosión. Alarcón ha comunicado que cuando ha tenido lugar la explosión los trabajadores que estaban en la planta estaban "trasegando" formaldehído, que es un compuesto químico que se utiliza en hospitales, en bidones de mil litros.

Al parecer ya habían "trasegado" dos de los tres bidones, y ha sido el tercero, que aún no habían manipulado según sus fuentes, el que ha explotado. Es por ello por lo que Alarcón ha señalado que el suceso podría deberse a "un contenedor defectuoso", aunque habrá que esperar a los resultados de la investigación para determinarlo.