La cloaca de Sánchez puso en su punto de mira al juez Pedraz tras asumir la investigación del caso hidrocarburos

La cloaca del presidente del Gobierno Pedro Sánchez puso en su punto de mira al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tras asumir la investigación del Caso Hidrocarburos.

Tal y como avanzó LD la semana pasada, el fiscal Ignacio Stampa denunció que la fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset le transmitieron tras una reunión mantenida el pasado mes de mayo que Pedro Sánchez había ordenado "limpiar sin límite" y que "la situación había que revertirla, caiga quien caiga". Según la denuncia de Stampa, los miembros de la cloaca socialista durante la reunión "pretendieron demostrar tener un conocimiento profundo de diversos sumarios de interés para el Gobierno y que vienen siendo noticia en prensa desde los últimos meses o incluso años. Alguno de esos asuntos, como el denominado "Caso Hidrocarburos". Todos estos hechos ya están siendo investigados por el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego.

Fuentes conocedoras del caso de las cloacas consultadas por Libertad Digital aseguran que "Leire Díez y Javier Pérez Dolset comenzaron a recopilar información sobre el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz después de que asumiera la investigación del Caso Hidrocarburos". Dicho caso estalló en octubre del pasado año cuando Pedraz detuvo al empresario Víctor de Aldama y otros 13 implicados en una operación efectuada por la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). El magistrado atribuyó a los investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública, y un fraude que superaría los 182 millones de euros.

En esta operación se registraron 11 sedes de empresas y se intervinieron dinero en efectivo y bienes de lujo. Aldama fue enviado a prisión el 10 de octubre. Finalmente, el instructor acordó la libertad del empresario el 21 de noviembre tras su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el marco de la Trama Koldo. Aldama inició así su colaboración con la justicia.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "Pedraz se convirtió en uno de los objetivos principales de la cloaca, que coordinaba el entonces Secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, tras dejar en libertad a Víctor de Aldama. Durante meses, Leire Díez y Javier Pérez Dolset han rastreado posible información comprometedora contra el magistrado. De hecho, habrían conseguido atesorar información audiovisual sensible contra el juez que no ha visto la luz".

Recordamos que el propio Pedraz tomó declaración el pasado mes de marzo a la empresaria Carmen Pano que ratificó en sede judicial haber entregado un total 90.000 euros en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Pano confirmó además los contactos que mantuvo Aldama con el actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres para traer combustible a las Islas Canarias desde Venezuela, República Dominicana, Rusia y Georgia.

Tal y como publicó este diario, durante el interrogatorio a Carmen Pano, el magistrado Santiago Pedraz se mostró muy cortante. No dejó a Pano alargarse en sus respuestas, a pesar de que estaba siendo ya breve. El instructor sí permitió a la Fiscalía Anticorrupción preguntar por las entregas de efectivo de la empresaria en Ferraz, aunque muy brevemente y sin dejar que se profundizara al respecto.

Sánchez, Bolaños y García Ortiz, salpicados

La denuncia presentada por el fiscal Ignacio Stampa, que ya investiga el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid Arturo Zamarriego, salpica al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al ministro de Justicia Félix Bolaños, al Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz y al que fuera Secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Según la denuncia de Stampa, la fontanera del PSOE Leire Díez le informó que sobre su reunión con ella serían informados el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia y el Fiscal General.

Stampa también afirmó que Leire Díez y Javier Pérez Dolset le pidieron información comprometida sobre el Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón; el Fiscal Anticorrupción José Grinda y el magistrado de la Audiencia Nacional ya jubilado Manuel García Castellón.

